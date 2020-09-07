العثور علي رضيع بأحد شوارع طنطا

كثفت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية جهودها، اليوم، لكشف غموض واقعة العثور على طفل رضيع لم يتجاوز عمره ٥ أشهر بأحد شوارع مدينة طنطا وجرى الدفع بسيارة إسعاف لإيداعه طوارئ مستشفى المنشاوي.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، بالعثور على طفل رضيع وسط شارع "مصطفى ماهر" دائرة القسم، يبلغ من العمر حوالى ٥ أشهر، ولا توجد بطيات ملابسه أي أوراق أو شىء يدل على هوية والديه.

وأوصت القيادات الأمنية برئاسه الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، بتوزيع نشرة بأوصاف الطفل وتعميمها على كافة المراكز والأقسام على مستوى المديرية، كما جرى إيداع الطفل طوارئ مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.