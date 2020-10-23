مع دخول الشتاء.. تعرف على أسعار السخان الكهربائي بالأسواق

مع دخول الشتاء يصبح السخان الكهربائي من أهم الأجهزة الكهربائية بالمنزل، فمع برودة الجو نحتاج لتسخين المياه ليتم استخدامها في الاستحمام أو غسل اليدين أو تنظيف الصحون.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي أسعار السخان الكهربائي بالأسواق كالتالي:

أسعار سخان مياه كهربائي سعة 15 لترا

بدأت أسعار السخان سعة 15 لترا من 920 جنيهًا حتى 1100 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

أسعار سخان مياه كهربائي سعة 30 لترا

اختلفت أسعار السخان الكهربائي سعة 30 لترا بين 950 جنيهًا و1100 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

اسعار سخان مياه كهربائي سعة 40 لترا

تراوحت أسعار السخان الكهربائي سعة 40 لترا بين 990 جنيهًا و1170 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

أسعار سخان مياه كهربائي سعة 50 لترا

بدأت أسعار السخان الكهربائي سعة 50 لتر بين 1000 جنيهًا و1300 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

أسعار سخان مياه كهربائي سعة 55 لترا

وصلت أسعار السخان الكهربائي سعة 55 لترا لـ 1350 جنيها باختلاف النوع والمواصفات.

أسعار سخان مياه كهربائي سعة 60 لترا

وصلت أسعار السخان الكهربائي سعة 60 لترا لـ 1370 جنيها باختلاف النوع والمواصفات.

سخان مياه كهربائي سعة 80 لترا

وصلت أسعار السخان الكهربائي سعة 60 لتر لـ 1500 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع "فيس بوك" نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل لسخان المياه الكهربائي، دون أن يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، تمثلت في الابتعاد عن ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، لأنه يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، مما يرفع قيمة فاتورة الكهرباء، و ضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة.

كما نصح المواطنين بتجنب ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طول اليوم، لأن ذلك يتسبب في أن تنخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل مما يجعله يستهلك كهرباء أكثر، ويفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

ويجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة وموفر للكهرباء، عند شراء سخان جديد.