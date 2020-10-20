مع اقتراب الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام السخان الكهربائي

مع اقتراب شهر الشتاء، يزيد استخدام السخان عند الاستحمام أو استخدام المياه بشكل عام، وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع "فيس بوك" نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل لسخان المياه الكهربائي، دون أن يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، كالتالي:

1) الابتعاد عن ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، لأنه يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، مما يرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2) ضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة، وهي من 50 حتى 60 درجة مئوية.

3) تجنب ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طول اليوم، لأن ذلك يتسبب في أن تنخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل مما يجعله يستهلك كهرباء أكثر.

4) يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5) تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

ويجب مراعاة مواصفات السخان عالي الكفاءة وموفر للكهرباء، عند شراء سخان جديد.

نصائح ترشيد استهلاك الثلاجة

وقدم الجهاز من قبل بعض النصائح للمستخدمين لترشيد استهلاك الثلاجة تتمثل في فصل التيار الكهربي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة لا تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً، ومن الأفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج، كما أن استخدام مبرد مياه للشرب، أفضل من فتح الثلاجة عدة مرات.

ويجب التأكد من غلق باب الثلاجة وعدم محاولة فتحه دون داع، وعند فتحه أغلقه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها، ولا تضع أغذية ساخنة فى الثلاجة قبل أن تبرد.