صور.. طارق عامر يتفقد مبنى المطبعة الجديدةلـ"المركزي"بالعاصمة الإدارية

تفقد اليوم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الأعمال الإنشائية والتجهيزات لمبنى المطبعة الجديدة ومركز الكاش سنتر اللذين يجري إنشاؤهما بالعاصمة الإدارية.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات له اليوم إن أعمال إنشاء المطبعة الجديدة قاربت على الإنتهاء، تمهيدا لبدء عملها، حيث تفقد المحافظ عملية تركيب خطوط الإنتاج الجديدة للمطبعة والتجارب التشغيلية لها.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي تفقد ايضا مركز الكاش سنتر والذي تم إنشاؤه وفقا لأحداث التكنولوجيات في العالم، والذي سيكون مميكنا بالكامل.

يشار إلى أن المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط إنتاج وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.

ويعد مركز إعداد النقدية (الكاش سنتر) بالعاصمة الإدارية الاكبر في الشرق الأوسط ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش "Cash Management" تشمل إعداد مركز رئيسي جديد "Cash Center" وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن إنشاء مطبعة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه سوف يبدأ إنتاج فئة النقد المصرية "10 جنيهات" في صورة النقود البلاستيكية من مادة "بوليمر"، مع بدء عمل المطبعة.

وكان البنك أسند إعداد التصميمات الهندسية واﻹشراف على تنفيذ المقر الرئيسى له بمنطقة حي المال واﻷعمال فى العاصمة اﻹدارية الجديدة إلى شركة جماعة المهندسين الاستشاريين “ECG”.

ويقام المقر الجديد على مساحة 130 ألف متر مربع، ومن المقرر من أعمال التنفيذ الخاصة باﻹنشاءات خلال 2021.