7 عروض يقدمها البيت الفني في الويك إند أبرزها "المتفائل" على "القومي"

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، الخريطة الكاملة للعروض المسرحية التي يقدمها على مسارح الدولة المختلفة، في القاهرة والإسكندرية، في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الحالي.

وتنوعت العروض بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية والتاريخية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال، والتي يقدمها باقة من نجوم الفن، وتستعرض "الوطن" مواعيد العروض وأماكنها وأسعار التذاكر.

‎عرض "المتفائل"

و‎يقام العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

يبدأ العرض الساعة 8 مساء، و‎أسعار التذاكر: 100، 70، 50، 30 جنيها.

عرض "الطوق والأسورة"

‎تعرض مسرحية "الطوق والأسورة" على مسرح الطليعة، بقاعة صلاح عبدالصبور، تدور أحداثه في صعيد مصر، ويصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

يرفع الستار الساعة السابعة وأسعار التذاكر: 25 جنيها.

عرض "ريسايكل"

يقدم مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات، العرض المسرحي "ريسايكل"، والذي يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل يمكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أسعار التذاكر 35 جنيها.

عرض "أفراح القبة"

تقام مسرحية "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

تبدأ المسرحية السابعة مساء، أسعار التذاكر 30، 50 جنيها.

عرض "ليالي سيد درويش"

يستضيف مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عرض "ليالي سيد درويش"، لمدة يومين فقط، الخميس والجمعة، غناء رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.

يبدأ العرض السابعة مساء، سعر التذكرة 25 جنيها.

عرض "عبور وانتصار"

يقام على مسرح متروبول بالعتبة عرض "عبور وانتصار" للأطفال، تدور أحداث العرض بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973، العرض بطولة هاني كمال، منير مكرم، أداء صوتي حلمي فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.

يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

عرض "جنون عادي جدا"

يقدم مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض "جنون عادي جدا"، ضمن مبادرة "المؤلف المصري"، تأليف مروة فاروق، إخراج ريهام عبدالرازق.

يقام العرض الساعة السابعة والنصف مساء، أسعار التذاكر 15، 25، 50 جنيها.