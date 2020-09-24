بينها المتفائل.. أسعار تذاكر عروض البيت الفني للمسرح في الويك إند

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، الخريطة الكاملة للعروض الفنية المختلفة التي يقدمها على مسارح الدولة المختلفة، في الفترة من الخميس 24 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للفعاليات، مواعيدها وأماكن عرضها، إضافة لأسعار التذاكر في القاهرة والإسكندرية.

عرض المتفائل

تعرض مسرحية المتفائل ‎على المسرح القومي بالعتبة ‎الساعة الثامنة مساء،‎‎ بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

‎أسعار التذاكر: 100، 70، 50، 30 جنيهًا.

عرض يوم أن قتلوا الغناء

يعرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة، قاعة زكي طليمات، ويدور حول صراع بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون، والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.

أسعار التذاكر: 35 جنيهًا.

عرض أحوال شخصية

يعرض على مسرح ملك برمسيس الساعة الثامنة مساء، ويتناول "أحوال شخصية" حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.

"أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد أسلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

أسعار التذاكر: 20 جنيهًا.

عرض ليالي سيد درويش

يستضيف مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، في السابعة مساء الخميس فقط، "ليالي سيد درويش"، الساعة السابعة مساء، غناء رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين، أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.

أسعار التذاكر: 25 جنيهًا.

عرض محطة مصر

يقام عرض محطة مصر للأطفال على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، يومي الخميس والجمعة فقط، الساعة السابعة والنصف مساء.

وتدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض تأليف وأشعار محمد زناتي، آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبدالله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، وإخراج رضا حسنين.

أسعار التذاكر: 25، 30 جنيهًا.

عرض حواديت الأراجوز

يعرض "حواديت الأراجوز" على مسرح متروبول بالعتبة الساعة السابعة، تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، أشعار فوزي المليجي، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.

أسعار التذاكر: 35 جنيهًا.

عرض حكايات الصياد وأمير البحار

يقدم مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض حكايات الصياد وأمير البحار، ضمن مبادرة "المؤلف المصري"، الساعة السابعة والنصف مساء.

ويتناول العرض أهمية العلم والأبحاث العلمية في تقدم الأمم وازدهارها، العرض بطولة علاء زينهم، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، أحمد العشري، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي، ملابس هبة توفيق، العرض تأليف وإخراج إيهاب مبروك.

أسعار التذاكر 50 - 25 - 15 جنيهًا.