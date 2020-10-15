برنامج عروض البيت الفني للمسرح خلال ويك إند منتصف أكتوبر

أعلن البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة برنامج الفعاليات والعروض التي يقدمها خلال ويك إند منتصف شهر أكتوبر الحالي، إذ تتنوع عروضه المسرحية بين الكوميديا السياسية والاجتماعية والعروض الموسيقية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وأسعار التذاكر وأماكن العروض المسرحية التي يقدمها البيت الفني على مسارح الدولة المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 15 و16 و17 أكتوبر الحالي، وهي:

عرض مسرحية "المتفائل"

يقدم المسرح القومي بالعتبة، مسرحية "المتفائل" أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 أكتوبر بالقاهرة، في تمام ‎الساعة 8 مساء، و‎العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس.

وتبلغ أسعار تذاكر مسرحية المتفائل أسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

عرض "أفراح القبة"

يقدم المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساع 7 مساء عرض "أفراح القبة"، والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.

وتبلغ أسعار التذاكر 30 و50 جنيها.

ليالي سيد درويش

ويقدم مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، أيام الخميس والجمعة، والعمل من غناء رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة.

وتبلغ أسعار التذاكر 25 جنيها.

عرض "محطة مصر للأطفال"

ويقدم مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في تمام الساعة 7 مساء عرض "محطة مصر" يومي الخميس والجمعة فقط، وهو عرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتي، آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، وإخراج رضا حسنين.

وتبلغ أسعار التذاكر 25 و35 جنيها.

عرض "عبور وانتصار"

ويقدم مسرح متروبول بالعتبة في تمام الساعة 7:30 مساء عرض "عبور وانتصار"، وتدور أحداث العرض بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور فى حرب أكتوبر 1973، بطولة هاني كمال، ومنير مكرم، أداء صوتي حلمي فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.