"مسافرون" تطلق مبادرة "بلدنا الحلوة" لإلقاء الضوء على المدن السياحية
"عبداللطيف": سنجري جولات بمختلف المحافظات لتنشيط حركة السياحة
كتب:
عبده أبوغنيمة
06:06 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة
أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، استغلال فترة الركود السياحي النسبي حاليا، نتيجة لأزمة كورونا، في القيام بجولات سياحية، لإعادة تسليط الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية المصرية من جديد، لجذب مزيد من السياحة الخارجية والداخلية إلى هذه الأماكن.
وأشار عبداللطيف في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مبادرة "بلدنا الحلوة"، التي سيتم إطلاقها من خلال الجولات، تهدف إلى تسليط الضوء على المتاحف والقصور التاريخية والأماكن السياحية والمحميات الطبيعية بمختلف المحافظات والشواطئ السياحية، مع إعطاء معلومات خفيفة عن هذه الأماكن لتشويق المصريين والأجانب لزيارتها.
وأوضح أنه سيتم التركيز على معالم مصر المختلفة في جميع المحافظات، في شكل حواري مصور داخل المعالم السياحية، بمشاركة الفنانة المعروفة أسما المهدي، لما تتمتع به من متابعة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحبها الكبير للسياحة والمعالم السياحية في مصر، ولها تجارب متميزة في عالم الإعلانات والدعاية.
ولفت إلى أنه يهدف إلى إعداد مواد مصورة، ونشرها على وسائل السوشيال ميديا العالمية، بمختلف بلدان العالم بلغات مختلفة، كمساهمة مجتمعية منه، لتسليط الضوء على معالمنا السياحية، وجذب السياحة الخارجية لمصر، فور عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء أزمة كورونا.
وأشار عبداللطيف، إلى أن مصر مليئة بالمدن السياحية الجميلة، التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، مثل مدينة سانت كاترين المليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة، التي يجب أن يتم الترويج لها عالميا، لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية أخرى، فهي مليئة بالمقاصد السياحية والدينية، التي لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله، مثل دير سانت كاترين، وجبل سانت كاترين، وجبل موسى، والمكان الوحيد بالعالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره على سيدنا موسى عليه السلام، وتتميز كاترين أيضا بوجود نباتات طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وكذلك وديان رائعة وبها رحلات سفاري ومناظر طبيعية.