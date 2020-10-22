"مسافرون" تطلق مبادرة "بلدنا الحلوة" لإلقاء الضوء على المدن السياحية

أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، استغلال فترة الركود السياحي النسبي حاليا، نتيجة لأزمة كورونا، في القيام بجولات سياحية، لإعادة تسليط الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية المصرية من جديد، لجذب مزيد من السياحة الخارجية والداخلية إلى هذه الأماكن.

وأشار عبداللطيف في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مبادرة "بلدنا الحلوة"، التي سيتم إطلاقها من خلال الجولات، تهدف إلى تسليط الضوء على المتاحف والقصور التاريخية والأماكن السياحية والمحميات الطبيعية بمختلف المحافظات والشواطئ السياحية، مع إعطاء معلومات خفيفة عن هذه الأماكن لتشويق المصريين والأجانب لزيارتها.

وأوضح أنه سيتم التركيز على معالم مصر المختلفة في جميع المحافظات، في شكل حواري مصور داخل المعالم السياحية، بمشاركة الفنانة المعروفة أسما المهدي، لما تتمتع به من متابعة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحبها الكبير للسياحة والمعالم السياحية في مصر، ولها تجارب متميزة في عالم الإعلانات والدعاية.

ولفت إلى أنه يهدف إلى إعداد مواد مصورة، ونشرها على وسائل السوشيال ميديا العالمية، بمختلف بلدان العالم بلغات مختلفة، كمساهمة مجتمعية منه، لتسليط الضوء على معالمنا السياحية، وجذب السياحة الخارجية لمصر، فور عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء أزمة كورونا.

وأشار عبداللطيف، إلى أن مصر مليئة بالمدن السياحية الجميلة، التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، مثل مدينة سانت كاترين المليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة، التي يجب أن يتم الترويج لها عالميا، لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية أخرى، فهي مليئة بالمقاصد السياحية والدينية، التي لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله، مثل دير سانت كاترين، وجبل سانت كاترين، وجبل موسى، والمكان الوحيد بالعالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره على سيدنا موسى عليه السلام، وتتميز كاترين أيضا بوجود نباتات طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وكذلك وديان رائعة وبها رحلات سفاري ومناظر طبيعية.