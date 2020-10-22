تفاصيل وشروط مسابقة الأزهر العالمية للبحوث

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم، تفاصيل مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، وذلك في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث تأتي هذه المسابقة انطلاقًا من المسؤوليات العليمة والدينية والاجتماعية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد.

وقال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن رسالة المسابقة تكمن في استخدام مختلف الآليات التي من شأنها إثراء الحراك العلمي الجاد، وخدمة رسالة الأزهر العلمية والمجتمعية، وتحقيق مبدأ المسؤولية المشتركة في حمل هموم الأمة والبحث عن حلول ناجعة لها، حيث تقوم المسابقة على الاجتهاد في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر ويساير أحوال الناس، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط.

وأكد أن المسابقة لها سبعة أهداف نتطلع لتحقيقها نشر بحوث علمية تتسم بالأصالة والجدة والعمق والموضوعية والتجرد، تكون مرجعًا لا غنى عنه، يمهد للبت في المسائل المستجدة في حياة الناس على أساس شرعي، وبعث روح التجديد المنضبط، وإثراء حركة الاجتهاد في الفكر الإسلامي، وتوسيع دائرة مشاركة علماء الأمة وباحثيها في بحث القضايا المستجدة والمعاصرة، وإشاعة منطق الحوار القائم على الحُجة والبرهان، بما يواكب العصر ويحقق مصالح الناس وييسر حياتهم.

كما تهدف المسابقة إلى تحقيق التكامل المعرفي بين التخصصات والعلوم المختلفة، بعيدًا عن الانفصام المعرفي، وقطع أواصر اللُّحمة العلمية، وتأكيد حاجة الشريعة الإسلامية إلى غيرها من العلوم التي تعين الباحث الشرعي في تنزيل الحكم الصحيح على المسألة محل الاجتهاد، لتكون النظرة تعددية وشمولية، وترسيخ مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لتلبية حاجات العصر، وإجابة تساؤلاته، ومعالجة وقائعه، ومواكبة مستجداته، وإيجاد آلية جديدة من شأنها تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، حيث استمرار العمل المشترك لمواجهة المستجدات أولًا بأول.

كما صرح الشيخ علي خليل بأن فروع المسابقة تتمثل في خمسة فروع، الأول: العقيدة والفكر المعاصر، وموضوعه الأصول الفكرية لجماعات التطرف ودور المؤسسات التعليمية في مواجهتها، الثاني: الفقه الإسلامي وأصوله، وموضوعه أثر التقدم التقني على مسائل الأحوال الشخصية، الثالث: تفسير وعلوم القرآن، وموضوعه الحداثة وتفسير نصوص الوحي، والرابع: الحديث وعلومه، وموضوعه حركات التشكيك في السنة النبوية: الشبهات والمآلات، الخامس: اللغة العربية وآدابها، وموضوعه خطوات التجديد في التراث البلاغي والنقد الأدبي.

وتتمثل الشروط العامة للمسابقة في الآتي:-

- اللغة المعتمدة للبحوث المقدمة في فروع المسابقة هي اللغة العربية الفصحى، سواء كان الباحث من داخل مصر أو خارجها.

- يتقدم الباحث ببحث واحد فقط في أحد فروع المسابقة، ولا مانع من مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث.

- يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعمق، ويراعَى فيه أصول المنهج العلمي وتقاليده المعتمدة.

- يُكتب في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث، والصفة العلمية، والتخصص، وجهة العمل، والجنسية، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ولا يُذكر في متن البحث اسم الباحث، أو أية إشارة تكشف عن هويته.

- تُقدَّم البحوث بصيغة (WORD) و(PDF)، على أن يكون نوع الخط (Simplified Arabic)، بحجم (16) في المتن، و(12) في الحواشي، و(20) Bold في العناوين.

- ألا يقل حجم البحث في أيٍّ من فروع المسابقة عن (200) صفحة، ولا يزيد على (300) صفحة.

- ألا يكون البحث قد قُدم لجهة أخرى، أو حصل به الباحث على درجة علمية.

- إذا ثبت أن بالبحث المقدم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو تجاوزًا لأخلاقيات البحث العلمي؛ تحمل الباحث تبعات ذلك دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف.

- تنتقل حقوق الطبع والترجمة والنشر لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمجرد فوز البحث بالجائزة، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي للباحث.

- آخر موعد لتلقي البحوث نهاية شهر رجب 1442هـ، وآخر موعد لتلقي ملخصات البحوث نهاية شهر ربيع الآخر 1442هـ.

- تُسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة في الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق 7 رمضان.

- يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.- تُرسَل البحوث، وصور الرقم القومي أو جواز السفر، إلكترونيًّا عبر النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg)، أو تُقدَّم يدويًّا إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (مشيخة الأزهر القديمة - أمام الجامع الأزهر).

- لمزيد من المعلومات يرجَى التواصل عبر الوسائل المتاحة من خلال النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعلن الأمين العام لهيئة كبار العلماء عن جوائز المسابقة، وجاءت كالآتي:- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه مصري (100.000ج.م).

- قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري (50.000ج.م). - قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري (25.000ج.م).