محمد يسري يشارك في "نجيب زاهي زركش" مع يحيى الفخراني

أعلن الفنان الشاب محمد يسري مشاركته في مسلسل "نجيب زاهي زركش" أمام الفنان الكبير يحيي الفخراني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وفي تصريح خاص لـ"الوطن" قال "يسري": "شرف كبير لأي ممثل العمل مع يحيي الفخراني وده كان أحد أحلامي والحمد لله إن ربنا حققهولي".

وأعلن محمد يسري عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" مشاركته في المسلسل بنشر صورة تجمعه بالفنان يحيي الفخراني، معلقًا: "شرف كبير لأي ممثل إنه يشتغل مع العظيم الدكتور يحيى الفخراني في مسلسل (نجيب زاهي زركش).. رمضان 2021".

يُذكر أن مسلسل "نجيب زاهي زركش" من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، وبدأ تصويره منذ شهر كامل.

والمسلسل هو التعاون الخامس بين "الفخراني" والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد مسلسلات "دهشة" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس"، أما مسلسل "شيخ العرب همام" فكان من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبًا ومطالبًا بـ"إمساك الخشب" خوفًا من الحسد، وداعيًا لمواصلة النجاح، وقال إن المسلسل لن يكون صعيديًا بل عملًا كوميديًا اجتماعيًا، وأنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي، وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر، التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف، وفتوح أحمد، وعبدالرحيم حسن، وعصام توفيق، ونخبة من النجوم.

وكان الفنان يحيى الفخرانى أكد أن الكاتب الكبير وليم شكسبير كان عظيمًا وعبقريًا، مضيفًا: "عبقريته إنه فى عز التراجيديا فى الملك لير خلاك تضحك قوي".

وحل الفنان يحيى الفخرانى ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، منذ أيام، تحدث فيها عن كواليس المسلسل الجديد "نجيب زاهى زركش".

وأضاف: "كان فيه مشهد بأقدمه فى الملك لير كنت باعمله بحرص شديد لأنه كوميدى جدًا وجريء كمان، شكسبير لو عايش مش هيكون راضٍ عني، لأن كان لازم أقوله صح".