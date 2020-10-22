الصوفية تلغي موكب الاحتفال بالمولد النبوي بسبب كورونا

أعلن الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية، إلغاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام بسبب وباء كورونا.

وأكد "الرفاعي"، أنه نظرًا للإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الطرق الصوفية قررت إلغاء الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي والمتمثلة في المواكب والمسيرات الصوفية سواء بالقاهرة أو باقي محافظات مصر، وذلك حفاظًا على المريدين الصوفية الذين يأتون من كل أنحاء مصر في هذه الذكرى الطيبة.

واستطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة الماضي، والذي وافق التاسعِ والعشرين من شهر صفر و16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وأكدت الدار أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.