الطرق الصوفية: لا نمنح توثيق النسب الشريف إلا بعد تقديم صحيفة السوابق

قال الدكتور علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، إن الشهادة التي تمنح لتوثيق النسب الشريف لا يشوبها أي شوائب "السلوك أهم حاجة في أهل البيت"، لافتا إلى أن كل أسرة بها شجرة عائلة، وكانت معتمدة من الدولة في عهد الملكية، للعائلات التي لها نسب للرسول، موضحا أن النقابة تتأكد من أن التتبع صحيح أم غير صحيح.

وعقب "أبو العزائم"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يوجد أي مميزات يحصل عليها صاحب الشهادة داخل الجمعية، موضحا أن نقيب الأشراف يطلب من يرغب بالحصول على شهادة النسب الشريف بتقديم صحيفة السوابق.

وأوضح أن الشهادة الممنوحة تكون مكتوبة بخط اليد ومعتمدة من الدولة، والشهادات المزورة "بتتفقس" لأن جزء من النسب يكون مكتوب بشكل خاطئ، لافتا إلى أن كل الأنساب ترجع إلى سيدنا الحسين أو سيدنا الحسن، لأنهما أصحاب العباءة.