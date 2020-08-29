غداً.. "الحضرة الصوفية" على مسرح أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة من مساء غد الأحد، حفلاً فنياً لفرقة "الحضرة الصوفية" للإنشاد الديني، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وتجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية، التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي، منها "سبحانك ربي"، و"ما شممت الورد"، و"سكن الفؤاد"، و"هم بالحبيب محمد"، و"أعد لنا ذكرى الأحباب"، و"على بعد الحمى"، و"الأماكن إلى الكنانة تهني"، و"أحبك حبين"، و"مدد يا سيدة"، و"ارحم محبينك"، و"سيدنا النبي يا جماله"، و"إني جعلتك في الفؤاد محدثي"، و"قمر سيدنا النبي"، و"يا من بلغ العلا بتمامه"، و"لا إله إلا الله".

وتأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.