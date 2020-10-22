فيديو.. تقرير أمريكي: قطر دفعت مئات الملايين لإصدار أبحاث ضد مصر

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا كشف أن قطر طلبت من مراكز بحثية أمريكية، إصدار تقارير ضد مصر، وبعض دول المنطقة.

وأوضح التقرير، أن قطر لا تنفك عن سياساتها القائمة على الرشوة حتى باتت الفضائح المالية تلاحق النظام القطري في كل مكان، وهذه المرة كشف تقرير حكومي أمريكي، أجرته وزارة التعليم أن جامعات ومراكز بحثية تقلت رشاوى من الدوحة وصلت إلى 760 مليون دولار سنويا، للتأثير على تقاريرهم، وجعلها تسير في الرؤية القطرية الداعمة للإرهاب، والدفاع عن الجماعات المسلحة تحت اسم الديمقراطية، بالإضافة إلى الترويج لصورة مغايرة للحقيقة عن أوضاع الاقتصاد في مصر، وإظهاره أنه في تراجع، رغم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرها صندوق النقد الدولي.

كما أظهر التقرير، أن قطر طلبت أيضا الهجوم على المملكة العربية السعودية والإمارات، والإشادة بقطر في نفس الوقت، والتغاضي عن أوضاع العمال فيها، كما طلبت أيضا بالإشادة بالاقتصاد التركي الذي يقدم مستويات متدنية ودخوله في ركود وانكماش غير مسبوقيين، وفقا لتقارير مؤسسات دولية.

وكشف التقرير، أن الجامعات التي تلقت تمويلات تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار كهدايا من جهات خارجية، من بينها قطر، لم تبلغ الحكومة بهذه الهدايا، الأمر الذي اعتبرته وزارة التعليم أنه ثغرة سوداء في النظام الأكاديمي.

وقالت وزارة التعليم الأمريكية في تقريرها: "لفترة طويلة جدًا استطاعت قطر، وعدد من الجهات الخارجية خرق الجامعات الأمريكية في بيئة تفتقر إلى الشفافية والرقابة"، مؤكدا أن الجامعات ملزمة بالإفصاح عن المبالغ التي تتلقاها من الخارج بموجب القانون الذي تبين تهميشه في السنوات الماضية.

وأكدت وزارة التعليم الأمريكية، أنها تخطط لإلزام الجامعات بالكشف عن التمويلات التي تتلقاها من جهات خارجية، ومنع أي جهة خارجية من الوصول بشكل غير لائق إلى الأبحاث الحساسة.