وداعا أزمة كثافة الطلاب.. 43 ألف فصل دراسي جديد يقلل التكدس بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسي جديد، وذلك خلال العام المالي 2018/ 2019، ونحو 17 ألف حجرة دراسية بالمدارس في العام المالي 2019/2020.

وأشار "شوقي"، إلى أن الوزارة تستهدف خلال موازنة العام الحالي، تنفيذ 15 ألف فصل دراسي جديد.

وفقًا لآخر إحصاء صدر عن وزارة التربية والتعليم خلال عام 2020، فإن عدد الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، تعدى الـ23 مليون طالب على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعاني الحجرات الدراسية داخل المدراس بمراحلها المختلفة على مدار السنوات الماضية، من أزمة كثافة الطلاب بالفصول، التي تصل إلى 70 طالب داخل الفصل الواحد، وكشفت وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، أن عدد الطلاب داخل الفصل في بعض المراحل الدراسية، يتعدى الـ60 طالبًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة بمؤتمر مجلس الوزراء، الذي عُقد أمس، أنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص منذ أيام قليلة، وستكون بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية.

وأوضح "شوقي"، أن ذلك المشروع يُساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، بالإضافة إلى توفير تعليم متميز للطلاب، مما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وفتحت المدراس أبوابها أمام الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية مطلع الأسبوع الحالي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض الإجراءات الاحترازية ينبغي تطبيقها بجميع المدارس حرصًا على سلامة كافة الطلاب، ومنها إلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المدارس وأثناء التواجد داخلها، مع قياس درجات حرارة كافة الطلاب أثناء دخولهم من بوابات المدارس، وساعد تقسيم الطلاب بالحضور يوميان فقط بالأسبوع بسبب جائحة كورونا إلى تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول.