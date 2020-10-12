وزير التعليم عن حل أزمة كثافة الفصول: "هنفرش الطلاب على أكبر عدد ممكن"

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طرق حل مشكلة كثافة الطلاب في المدارس، خاصة في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أن هناك توجيهات لكل مديري المدارس، بأن يفرغوا المدرسة من الطلاب، مهما كانت الكثافة، ثم إعادة توزيع الطلاب من كجي1 لـ الصف الثالث الابتدائي، لأكبر عدد من الفصول.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه سيتم توزيع الطلاب على الفصول التي كانت محجوزة لطلاب السنوات الأكبر بالمدرسة، وأصبح لديهم أيام محدودة للحضور، "نفرش الولاد على عدد أكبر من الفصول بحيث إن المسافة بين كل طالب والثاني لا تقل عن متر ونصف".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مدير كل مدرسة سيكون مسؤول عن تنفيذ تلك الخطة، وهذا قد يُعطي للوزارة أفكارًا جديدة يمكن استخدامها في حل أزمة الكثافة الطلابية في الفصول بعد أزمة فيروس كورونا، ولكن "الخطة دي معمولة حاليا عشان الفيروس والتعامل معاه والاجراءات الوقائية والاحترازية".

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموعات التقوية، ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى المدرسة لصفوف النقل، وعلى مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة الإعلانات لمجموعات التقوية.