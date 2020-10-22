"منار" يشهد تكريم العاملين المتميزين بمصر للطيران في مجال السلامة

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، فعاليات اليوم الختامي للمبادرة التي أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران بعنوان "يوم السلامة 2020" وتحت شعار "let's talk safety" وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركة والتأكيد على أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل.

وفي كلمته هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العاملين بشركات وهيئات الوزارة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرفع هذا الوباء وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وقدم التهنئة لفريق العمل وجميع المشاركين على تنظيم هذا اليوم "يوم السلامة 2020" والذي بدأت فعالياته هذا الأسبوع ويؤكد مدى حرص قطاع الطيران المدني بجميع شركاته وهيئاته على إعلاء قيمة السلامة والجودة في العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للعملاء تليق بمكانة قطاع الطيران المدني المصري خاصة في ظل التحدي الكبير الذي تشهده الصناعة حول العالم هذه الأيام ومالها من تأثير وتداعيات كبيرة على منظومة العمل والرؤية المستقبلية.

كما قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في كلمته بهذه المناسبة إن الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية التي يتم تطويرها باستمرار داخل الشركة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، وأن الهدف الأساسي من تخصيص يوم السلامة على مستوى الشركة هو دائما وأبدا الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل وأيضا الحفاظ على شركتنا وتحسين مستويات السلامة العامة في مختلف مواقع العمل وفقا للمعايير المحددة.

وأكد زكريا على أهمية نشر الوعي بمفاهيم وإجراءات السلامة في مجال الطيران لجميع العاملين بالشركة وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لكافة الأعمال والأنشطة، وأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها، كما أكد على أهمية العمل على رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم في التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والإبلاغ عن أي سلوكيات غير آمنة.

وأضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة في كلمته أن هدف مصر للطيران الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وأن هذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان بكل أنشطة الشركة.

كما أكد غريب اهتمام الإدارة العليا في مصر للطيران بتبني مبادرة يوم السلامة واقترح تخصيص يوم للسلامة لمصر للطيران كل عام.

وخلال فعاليات اليوم تم عرض تقديمي من الطيار أحمد الخياري مدير عام السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران تناول خلالها توضيح لبعض الإجراءات التي تم اتباعها وأدت إلى تلافي حدوث وقائع مؤثرة على سلامة الأفراد والمعدات وأكد على ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة.

حضر التكريم الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكريم سامي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة، واللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات مصر للطيران ومديري عموم ومديري إدارات السلامة والجودة بشركات مصر للطيران.

يذكر أن قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران بالتعاون مع الإدارات المعنية بالشركات التابعة بإعداد وتنظيم جولة بشركات مصر للطيران لمتابعة كل أعمال السلامة التي تتم داخل أروقة الشركة، حيث بدأت الجولة من قطاع العمليات الجوية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية مرورا بكاونترات الركاب وصالات السفر والوصول والمهبط بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي وهناجر ومواقع عمل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ثم تفقد معدات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمبنى الركاب رقم 3 تلاها تفقد منطقة الصادر بقرية البضائع بشركة مصر للطيران للشحن الجوى وأخيرا تفقد مناطق الإنتاج بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وأماكن تموين الطائرات بأرض المهبط للوقوف على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لينتهي اليوم في قاعة كمال علوي بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية بتكريم النماذج المتميزة من العاملين المعنيين بالإشراف على تطبيق أنشطة السلامة داخل شركات مصر للطيران.