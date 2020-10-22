الكويت تدرس اقتراحا بفتح الأجواء أمام القادمين من الدول المحظورة

كشفت الخطوط الجوية الكويتية، النقاب عن اجتماع عقده وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، بممثلي الشركة، وشركة طيران الجزيرة؛ لمناقشة الاقتراح المقدم من الشركتين، والخاص بتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على الركاب القادمين إلى الكويت من نقطة سفرهم الأولى بالدول المحظورة.

وأضافت "الكويتية" في بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أبدى الوزير تعاونه التام وتفهمه لما ورد من شرح حول الخطوات التي سيتم تطبيقها بهذا الخصوص، والمردود الإيجابي المتوقع لذلك، كما أكد أنه ستتم دراسة الاقتراح من مختلف الجوانب من قبل الجهاز الفني في وزارة الصحة، لكي يتم الاطمئنان التام لنجاعة الإجراءات المقترحة، ومدى ملاءمتها ومطابقتها التامة مع التعليمات والاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد".

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية ثقتها التامة بالرأي الفني لوزارة الصحة الكويتية، والذي سيتوافق بالتأكيد مع مصلحة الدولة والمواطنين، معربة عن خالص شكرها وتقديرها للجهود المخلصة والمبذولة من قبل وزارة الصحة، وعلى رأسها الوزير وجميع الطواقم الطبية والإدارية، لحسن تقبلهم للاقتراحات المطروحة في سبيل تطوير الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان قد أعلن، أمس، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، قدمتا خطة تقضي بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار (PCR).

وأوضح "الدخان" أنه في حال تطبيق هذا الإجراء، فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة، دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت؛ حيث ستكون فترة الحجر في الكويت، مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهم في حال تطبيقه، بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.