مطار القاهرة يستقبل 809 مصريين عائدين من الكويت والسعودية والسودان

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 5 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 809 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والسودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين نظمتهما الخطوط السعودية، الأولى قادمة من مدينة الرياض، على متنها 193 راكب، والثانية قادمة من مدينة الدمام وتقل 215 راكب.

كما استقبل المطار، رحلة خطوط فلاي ناس القادمة من جدة، على متنها 152 راكب مصري، ورحلة خطوط الجزيرة للطيران، القادمة من الكويت، على متنها 174 راكب.

واستقبل المطار، رحلة شركة بدر للطيران، قادمة من مدينة الخرطوم، على متنها 75 راكب مصري.

وخضع ركاب جميع الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم، لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.