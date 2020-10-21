الهجرة: لا صحة للاعتداء على طبيبة مصرية في الكويت

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريبن في الخارج، عن واقعة التعدي على الطبيبة المصرية بالكويت، مؤكدة أن المشاجرة وقعت بالفعل لكن دون التعدي عليها، وأنها قامت بدورها بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المواطن الكويتي "الطرف الثاني في المشاجرة".

وأكدت "مكرم" عبر صفحتها على فيس بوك: "الطبيبة المصرية بخير، ولا صحة لما يجري تداوله من جمعية الرفق بالمغتربين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام، الجمعية ادعت أن المواطنة المصرية جرى الاعتداء عليها، ولم يكن هناك رد فعل إيجابي من قبل وزارة الهجرة".

مكرم: بنقول معاكم "يحيا الهلال مع الصليب"

وأضافت مكرم: "ردا على جملة هنقول عمل فردي ويحيا الهلال والصليب والشعارات الرنانة؟ خلاص زهقنا منها وشبعنا تطبيل، أيوه هو عمل فردي غير وطني من الجمعية المذكورة، واحنا كمان زهقنا من الإشاعات والتضليل ومعاكم في يحيا الهلال مع الصليب".