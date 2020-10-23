الجامعات: امتحانات الميدتيرم قائمة وفقا للجداول الدراسية للتيرم

انتظمت أعمال الدراسة بـ الجامعات الحكومية والخاصة في الأسبوع الأول للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2020، وسط عدد من الإجراءات الإحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الجكومية والخاصة، أن الجامعات وضعت خطة مكتملة للدراسة تتماشي مع خطة الدولة للإجراءات الإحترازية، وكذلك نظام التعليم الهجين، خاصة فيما يتعلق بامتحانات " الميدتيرم"، مؤكدين أنها ستتم في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول الدراسية.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الدراسة انتظمت بمختلف كليات الجامعة، مشيراً إلى أن 11.500 ألف طالب وطالبة بالعام الجامعي 2020، مشيراً إلى أن الدراسة بظام الساعات المعتمدة، ومؤخراً التعليم الهجين المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة كورونا فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حمد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن امتحانات الميدتيرم والاختبارات خلال الفصل الدراسي الأول والثاني، مستمرة كما هي وفقاً لاحتياجات وتخصصات الكليات، ولكنها سيتم تطبيقها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة، التي منها تحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الطلاب في القاعات أثناء الاختبارات، مؤكداً أن الجامعة مجهزة بأحدث الأساليب العلمية والتعليمية التي تؤهل على تطبيق التعليم الهجين.

"حمد": امتحانات الميدتيرم كما هي ولكن وفقاً لنظام التعليم الهجين وتخصصات الكليات

وتابع، رئيس الجامعة البريطانية، أن الجامعة مستعدة بأكثر من سيناريو في حالة حدوث أي شئ طارئ، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا ما بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات بشأن وجود أي مستجدات تتعلق بالأزمات.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة انتظمت بالجامعة في أسبوعها الأول دون رصد أي شكاوى، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا في الجامعات خلال الأسبوع الأول، مشيراً إلى أن امتحانات الميدتيرم قائمة في مواعيدها المختلفة بالكليات و البرامج التعليمية، منوهاً أن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات على أتم الاستعداد في حال حدوث أي كوراث، موضحاً أن التعليم الهجين يساعد الجامعات في تجنب الحوداث والأزمات، ويساعدها على استكمال العملية التعليمية دون مشاكل .

" جامعة حلوان": قاربنا الإنتهاء من رفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية

وقال رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الجامعة في طور الانتهاء من رفع المقررات الإلكترونية للمناهج على المنصات المختلفة للجامعة بالإضافة إلى المنصة الموحدة " مايكروسوفت "، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات، ينعقد في أي وقت وذلك لبحث الزمات وإيجاد حلول .

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن امتحانات الميدتيرم للكليات، ستتم في موعدها المحدد وفقاً لجداول الكليات و التخصصات المختلفة، ولكن في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي تحقق قيم التباعد الاجتماعي بين والمحافظة على الطلاب.