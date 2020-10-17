طلاب عن "التعليم الهجين": تطوير البنية التحتية للإنترنت أصبح حتميا

تباينت آراء عدد من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس، في أول يوم دراسي بالجامعات في العام الجديد، اليوم، حول تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، ما بين المؤيد للنظام بشدة، والمُطالب بزيادة الإمكانيات والإجراءات والتسهيلات في التعامل مع المنصات الإلكترونية الجديدة التي دشنتها الجامعتان للتعامل مع المناهج الإلكترونية.

في جامعة القاهرة، أشاد محمد أحمد، الطالب بالفرقة الثانية، بكلية التخطيط العمراني، بالمنصة الجديدة التي دشنتها جامعة القاهرة، مؤكداً أنها وسيلة جيدة ستسهم في الارتقاء بمستوى الاستذكار وتحصيل المواد العلمية، بالإضافة إلى أنها ستكون سلاحاً مهماً الفترة المقبلة لتخطي أي أزمات أو عقبات تؤثر على العملية التعليمية.

وأضاف "أحمد" في حديثه لـ"الوطن"، أن الجامعة بالتنسيق مع الكليات وبتشديد من رئيس الجامعة، أكدت ضرورة إجراء التدريبات المناسبة لمختلف الطلاب للتعامل مع المنصة التعليمية لجامعة القاهرة، وكيفية التعامل في الدراسة مع المناهج الإلكترونية والدراسية والامتحانات الإلكترونية، موضحاً أن غالبية الطلاب يتقبلون النظام الجديد والإمكانيات العلمية التي تم إتاحتها بالمنصتين.

وتابع، أن نظام التعليم الهجين، الذي دشنته وزارة التعليم العالي مؤخراً، من الإيجابيات التي نشهدها مؤخراً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات المختلفة، مؤكداً أنه ستعمل على تأهيل الطلاب على سوق العمل والتماشي مع متطلبات سوق العصر.

آية: "الهجين" خطوة إيجابية لتحسين نظام التعليم الجامعي المصري

أما محمود شاكر، الطالب بالفرقة الثانية كلية التخطيط العمراني، فأكد إعجابه بالمنصة، مطالباً بضرورة توفير الإمكانيات القوية التي تؤهل نجاح المنظومة وتحقق أعلى عائد علمي ومعنوي منها، مشيراً إلى ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية قوية بمختلف الأماكن وليس بنطاق الجامعة فقط، موضحاً أن سرعة الإنترنت وقوته يسهم بشكل رئيسي في تقديم وتميز الخدمة التعليمية على أكمل وجه.

وفي جامعة عين شمس، قالت آية بدر، الطالبة بكلية الآداب، أن المنصة الإلكترونية بالنسبة للكليات النظرية، ستسهم الفترة المقبلة في تحصيل أكبر قدر من المعلومات المؤهلة للنظام الدراسي بالجامعات، بالإضافة إلى حماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض، خاصة الأزمة التي يمر بها العالم حالياً والمتعلقة بفيروس كورونا.

واضافت "بدر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة تعمل على قدم وساق للانتهاء من المنظومة وتحميل المناهج الدراسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المنصات الإلكترونية والمواقع الرسمية للجامعة، مؤكدة أن نظام التعليم الهجين، خطوة إيجابية لتحسين نظام التعليم الجامعي المصري.

وأوضحت أنه يجب الاهتمام بالبنية التحتية والمعلوماتية خارج الجامعات، كي يتمكن الطلاب من التعامل مع المنصات الإلكترونية باحترافية دون وجود مشاكل.

وأشادت "بدر" بتجهيزات واستعدادت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة والدكتور مصطفى مرتضى، والاستعداد الكامل لتطبيق نظام التعليم الهجين على أكمل وجه.

وأجرت جامعة القاهرة، صباح اليوم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أول تجربة ناجحة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، للتعليم من خلال المنصة التعليمية الذكية التي أطلقها الدكتور الخشت مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، طبقاً لخطة الجامعة المعلنة في عام 2017 للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل.

واستمع الوزير ورئيس الجامعة، لآراء الطلاب نحو المنظومة الجديدة، مؤكدين أنها من أفضل الأنظمة التي تؤدي إلي إخراج كوادر متميزة.

وأكد الوزير أن الجامعات وعلى رأسها جامعة القاهرة، لا تبخل على طلابها في تقديم خدمة متميزة، مطالبًا الطلاب بالصبر والتحمل الفترة المؤقتة في التعامل مع النظام الجديد، مضيفًا أن الجامعات كلها تعمل حاليا على تحويل أنظمتها إلي نظام تعليم عن بعد.

وطالب الوزير، الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.