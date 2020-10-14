الجامعات الحكومية: لا زيادة في مصروفات الدراسة للعام الجديد

أعلنت غالبية الجامعات الحكومية، عدم رفع قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2020-2021، سواء كان لطلاب الفرق المستجدة أو طلاب سنوات النقل المختلفة، بالإضافة إلى عدم زيادة قيمة مصروفات المدن الجامعية للطلاب المغتربين الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الدراسي الجديد، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

وأكد "الخشت" أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، موضحًا أن الجامعة تقدم أيضًا الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

الخشت: شراء مقاعد متحركة وسماعات طبية لمساعدة ذوي الهمم في دراستهم

وأوضح أنه سيتم تخصيص مكتب لصندوق التكافل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي إلى جانب المكتب الموجود حاليًا بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص موظف من رعاية الشباب بكل كلية يكون مسؤولًا عن ملف التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة أعفت نحو 5000 طالب وطالبة العام الماضي من سداد المصروفات الدراسية من منطلق مسؤولية الجامعة تجاه أبنائها الطلاب غير القادرين.

وتابع "الخشت" بأن الجامعة ستتوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه، وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات والمكفوفين، وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم، تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، لمساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

ومن جانبه، كشف الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أنه لن يتم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومراعاة للظروف الاجتماعية للطلاب وأسرهم، مضيفاً إنه يتم تقديم علاج بلا سقف لأصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب وتوفير رعاية كاملة لذوى الظروف الصعبة.

وقال شعلان، لـ"الوطن": "المفترض أن تقوم الجامعات بزيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد، نظراً للتكاليف الجديدة التى جاءت نتيجة التحول السريع للتعليم الرقمى، الذى يستلزم بنية تحتية ضخمة لتنفيذه على أكمل وجه، ولكن هناك توجيهات من القيادة السياسية صدرت بعدم زيادة المصروفات العام الدراسى الجديد، وستبقى كالعام الماضى نظراً للظروف الاجتماعية".

وفي ذات السياق، قرر مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالعام الجامعي الجديد، وذلك وفقاً لأخر قيمة أقرتها الجامعة بالعام السابق سواء للمصروفات الدراسية، أو لمصروفات الإقامة بالمدن الجامعية التي ستقتصر الإقامة بها على فردين بالغرفة الواحدة وتوزيع الوجبات مغلفة بمقار الغرف دورياً، ويأتي ذلك حرصاً من إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع والرعاية للطلاب.