أمطار خفيفة بمطوبس.. وكفر الشيخ تعلن الطوارئ

تعرضت بعض القرى، شمال كفر الشيخ، لأمطار خفيفة، مع هبوب رياح متوسطة في جميع أنحاء المحافظة، تسببت في خلو الشوارع والأسواق من المارة، وتوقف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، بعد ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق القرى الشمالية.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، استعدادا لهطول أمطار تتعرض لها البلاد، وفق تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، على مدار أيام ماضية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، نصر عبد الهادي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع حالة التأهب، والتواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية، والقطاعات المعنية على مستوى المحافظة، لمتابعة هطول الأمطار وتداعياته.

كما كلف المحافظ أجهزة الري بتشغيل محطات رفع مياه الري الزراعي بكامل طاقتها علي المصارف العمومية لاستيعاب كميات المياه الغزيرة المتساقطة علي المحافظة.

واستعدت المحافظة، لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في ظل توقع هطول أمطار بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد، وأكد المحافظ، إنهاء استعدادات مواجهة موسم الشتاء، ووضع خطة لتصريف مناسيب المياه الزائدة.