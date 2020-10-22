3 خيارات أمام الطلاب في العام الدراسي الحالي بسبب كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وضع 3 خيارات أمام الطلاب، لتطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بإمكانية قيام الطالب بتأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطا، وذلك بسبب الإجراءات الاستثنائية التى تطبقها الوزارة في ظل جائحة كورونا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة، وأن الوزارة لم تتلقي أي شكاوى خلال سير أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه سيتم إعلان 3 خيارات جديدة يحق للطالب الاختيار منها، وذلك في قرار استثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقلق وخوف العديد من الأسر على أبنائهم الطلاب من العدوي بفيروس كورونا، وستكون الخيارات على النحو التالي:

الخيار الأول: تأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك على غرار الثانوية العامة في النظام الذي طبق هذا العام، حينما تم تخيير الطالب لتأجيل السنة الدراسية أو تأجيل امتحانات الثانوية لتكون في الدور الثاني باحتساب الدرجات كاملة.

الخيار الثاني: أن يدون الطالب رغبة ملحقة في الإدارة التعليمية بموافقته على تحويل نظام المنازل هذا العام، وأن يتلقى المحتوي المنهجي عبر الدروس الأون لاين ومنصات التعليم الإلكتروني والقنوات المدرسية وقنوات الوزارة عبر يوتيوب، وستكون هناك حالة واحدة يذهب فيها الطالب للمدرسة وهى لتلقى المجموعات المدرسية.

الخيار الثالث: أن يظل الطالب على النظام الحالي المعروف بـ"النظام المتنوع" ما بين حضور 3 أيام ودروس أون لاين يومين.

وأضاف المصدر، في تصريحات للوطن، بأن الخيارات حتى الأن في مراحلها النهائية للبحث والدراسة، مؤكداً أنه فور الاستقرار على شكله النهائي سيتم إرساله للإدارات التعليمية والتى بدورها سترسل القرار للمدارس، وعليه بداية التنفيذ، موضحاً أن هذه القرارات استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا، وتوفير كل سبل الحماية والأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: الوضع الصحي بالمدارس مطمئن.. ونعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى خلال سير أول أسبوع من العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحاً أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد رغم تحديات جائحة كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوضع الصحي بجميع مدارس الجمهورية مطمئن للغاية تزامنا مع أول أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ خطط كبيرة لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر رغم صعوبات كورونا.

وطمأن وزير التعليم، جميع أولياء الأمور في رسالة مهمة، قال فيها "بنعمل كل اللى علينا علشان حماية أبنائنا الطلاب من أى ضرر.. وهنسعى إلى إنجاح هذا العام الدراسي الاستثنائي رغم تحديات وصعوبات كورونا"، مؤكداً أن جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل المدارس.