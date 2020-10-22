"الصحة العالمية": مصر ما زالت في المعدلات المقبولة لإصابات كورونا

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعًا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا: "في الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميًا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل".

وأضاف "عصمت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت: "حتى لو استمر هذا المعدل في الزيادة على ما هو عليه، فإننا سنكون في المعدل المقبول، ويمكن القلق عندما نرجع إلى المعدلات العالية التي كنا نعيشها في فترة رمضان وعيد الفطر".

وتابع: "حتى لا نصل إلى هذه الأعداد يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، والمشكلة التي تواجهنا الآن، أنه يكون من الصعب تطبيق هذه الإجراءات في فترة الشتاء، لأن المواطنين لا يرغبون في البقاء بمكان مفتوح ويريدون التواجد في أماكن مغلقة، كما أن الفصول لا تتعرض لتهوية جيدة، ولا يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي بشكل كافٍ، وإذا لم نأخذ هذه التصرفات في الحسبان فإننا قد نعاود المعدلات العالية من إصابات كورونا".

وأردف أنه يجب توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن تكون جزءًا من حياتهم اليومية، وأن يتم الحفاظ على مستويات جيدة في الفصول، وأن تكون نسبة الطلاب في الفصول تتراوح ما بين 30% و35% من طاقتها الاستيعابية الكامل، وأن يرتدي الأطفال فوق 5 سنوات الماسك، وتجنب العناق والسلام بالأيدي.