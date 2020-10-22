علماء: لقاح أكسفورد نجح في إحداث استجابة مناعية قوية ضد كورونا

أظهر تحليل مفصل أجراه علماء مستقلون، أن لقاح كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية وتعمل شركة أسترازينيكا على إنتاجه يتبع بدقة التعليمات الجينية المبرمجة فيه من قبل مطوريه، مشيرًا إلى أن اللقاح نجح في إثارة استجابة مناعية قوية ضد الفيروس.

وقال ديفيد ماثيوز، خبير في علم الفيروسات من جامعة بريستول، والذي قاد البحث "إن اللقاح يفعل كل ما توقعناه، وهذه أخبار جيدة فقط في معركتنا ضد المرض".

وكانت مصادر رسمية في البرازيل قد أعلنت وفاة متطوع شارك في اختبارات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد ضد فيروس كورونا، دون أن توضح ما إذا كان قد حصل على اللقاح أو على دواء وهمي.

وتعد هذه أول حالة وفاة لمتطوع يشارك في اختبارات اللقاحات العديدة الجارية في لعالم، لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن المرحلة الثالثة من اختبارات هذا اللقاح ستستمر، بعد أن خلصت لجنة مستقلة إلى أنها لا تمثل خطرًا على صحة المتطوعين.

وقالت الجامعة في بيان "بعد تحليل هذه الحالة في البرازيل، لم تطرح أي مخاوف بشأن سلامة هذه الاختبارات السريرية، واللجنة المستقلة وكذلك الوكالة التنظيمية البرازيلية، أوصتا بمواصلة هذه الاختبارات".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء وصحيفة "اوغلوبو" البرازيلية أنهما حصلتا على تأكيد من مصادر مجهولة مرتبطة بالاختبارات، بأن المتطوع تلقى جرعة من الدواء الوهمي وليس اللقاح قيد التطوير.

وكشفت وسائل إعلام عديدة هوية المتطوع البرازيلي، موضحة أنه طبيب يبلغ من العمر 28 عامًا، وكان في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" قد كشفت عن حملة تضليل روسية تهدف إلى نشر الخوف بشأن لقاح كورونا الذي تعمل جامعة أكسفورد البريطانية على تطويره منذ شهور، وتستهدف الحملة البلدان، التي تمثل سوقا للقاح الروسي "سبوتنيك في" مثل الهند والبرازيل ودول غربية.