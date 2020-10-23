أبرزهم أحمد مظهر وعزيز الجبالي.. مشاهير خريجي مدرسة "السعيدية"

على بعد أمتار قليلة من جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، تقع مدرسة السعيدية الثانوية، تلك المدرسة الأعرق والأشهر على مستوى مصر والشرق الأوسط وأنشئت في 8 سبتمبر عام 1906، وتخرجت منها أول دفعة من الطلاب عقب مرور 3 سنوات على تأسيسها وتحديدًا في عام 1909.

دوجلاس دنلوب، المعلم والمبشر الاسكتلندي، هو من قرر تأسيس تلك المدرسة الثانوية، ويرجع تسميتها بالسعيدية إلى الأسرة المالكة وقتها والتي كانت تطلق أسماء أفراد العائلة على مختلف المنشآت الهامة، أمثال تلك المدرسة التي نُسبت إلى سعيد بن محمد علي باشا، ومدرسة التوفيقية المنسوبة إلى الخديوي توفيق، والمدرسة الخديوية نسبة إلى الخديوي إسماعيل.

نجوم الفن والرياضة

تخرج العديد من المشاهير من مدرسة السعيدية في مختلف المجالات، والتي يأتي منها مجال الفن، حيث تخرج منها عمالقة الفن في مصر، ومن أشهرهم أحمد مظهر، ويوسف وهبي، وصلاح السعدني، وأحمد خليل، وخليل مرسي، وفي مجال الرياضة تخرج منها الكثير من اللاعبين المشاهير، من ضمنهم صالح سليم، وأحمد شوبير، حسين حجازي، ومحمود مختار والذي سُمي عليه اسم ملعب النادي الأهلي "مختار التتش".

مشاهير السياسة

أما في مجال السياسة فخرج منها الكثير من الأسماء التي لها ثقل كبير في مجال السياسية على مدار المائة العام الأخيرة، وأشهرهم حسين سري باشا، وعاطف عبيد، ويوسف والي، وفاروق سيف النصر، ومصطفى خليل، وفؤاد سراج الدين، وماهر أباظة، وعبدالمنعم عمارة، وحسن فهمي العدوي، ومحمد إبراهيم كامل، وأحمد سميح طلعت.

مشاهير الإعلام

وتخرج منها أيضًا بعض الأسماء الشهيرة في الإعلام، ومن أهمهم، محمد التابعي، وأحمد بهاء الدين، ومرسي عطا الله، وكمال الملاخ، وجلال الدين الحمامصي، ومحمود عبدالمنعم مراد، كما يأتي أيضًا من ضمن الخريجين عبدالرحمن عزام، وتوفيق الحكيم، على مصطفى مشرفة، وعزيز أباظة، وعثمان أحمد عثمان.

كما تخرج منها 3 رجال من المخابرات العامة المصرية، والذين صاغوا الملحمة الشهيرة "رأفت الهجان"، وهم السفير حسن شاش "حسن القطان"، ومحمد أحمد نسيم "نديم هاشم"، واللواء عبدالعزيز الطودي "عزيز الجبالي".