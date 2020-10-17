في ذكرى وفاته.. حكاية فيلم من إنتاج وتأليف وإخراج يوسف وهبي

يعتبر الفنان يوسف وهبي، واحدا من أهم رواد المسرح في مصر والوطن العربي، عشق فن الأداء التمثيلي فقام بالتأليف والإخراج والتمثيل والإنتاج أيضا ليصبح واحدا من أساطير الفن العربي.

ولم يتوقف إبداع ونجاح يوسف وهبي عند حدود خشبة المسرح فقط ولكنه مع بدايات ظهور السينما المصرية تحمس لها بشكل كبير كتجربة مختلفة، وفي عام 1935 قام بتأليف وإخراج وإنتاج فيلم "الدفاع" والذي قام بالتمثيل فيه أيضا.

ويعتبر فيلم "الدفاع" من بدايات المخرج الكبير نيازي مصطفى مع السينما وكانت أول الأفلام التي يعمل بها حيث عمل بالفيلم كمساعد مخرج للفنان يوسف وهبي، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من كبار ممثلي المسرح في ذلك الوقت مثل "أمينة رزق، حسين رياض، أنور وجدي وسراج منير".

ويسرد الفيلم قصة جلال باشا والذي يعمل محام شهير ويقع في حب راقصة تدعى فتحية، وتشتد الغيرة بعشيقها عباس الذي يطلب منها أن تهجر الباشا ويعرض عليها الزواج إلا أنها ترفض ذلك حتى يهددها بالقتل، ويدخل الباشا جلال حينما يتم عرض الأمر على الراقصة وتدور مناقشة حادة تنطلق على أثرها رصاصة تصيب الراقصة وتموت ويهرب الباشا، وتستمر أحداث الفيلم.

ورحل عن عالمنا الفنان يوسف وهبي في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر ناهز 94 عاما بعدما أثرى الحياة الفنية بما يقارب الـ200 عملا فنيا سواء في المسرح أو السينما.