وزير التعليم العالي: بدء التجارب الإكلينيكية للقاح "كورونا" المصري خلال أيام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن «البحث العلمى يسير بخطى متسارعة فى الأبحاث التى تجرى على فيروس كورونا»، موضحاً أن «علماء المركز القومى للبحوث انتهوا من إعداد الملفات المتعلقة باللقاح المصرى»، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى التجارب الإكلينيكية خلال أيام.

"عبدالغفار": ذلّلنا جميع العقبات أمام الباحثين والنتائج المعملية "مبشرة"

وأوضح «عبدالغفار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الفترة التى كانت محددة لبدء التجارب الإكلينيكية للقاح كانت 15 نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أنه وجه بضرورة أن تكون قبل ذلك الموعد، وأنه سيتم البدء فيها خلال أيام، منوهاً بأن سبب التأخير تمثل فى الدراسات والأبحاث للتأكد من سلامة اللقاح، إضافة إلى العقبات التى تمثلت فى سرعة إنهاء إجراءات جلب بعض المواد التى تستخدم فى إجراء التجارب، مؤكداً أن التجارب المعملية مبشرة جداً، وأن مصر نجحت فى نشر أكثر من 400 بحث علمى، مشيراً إلى أنه فى الفترة المقبلة ستشهد مصر عدداً من الإنجازات العلمية المتعلقة بالبحث العلمى وأبحاث كورونا، وأن القيادة السياسية تدعم ملف وقطاع البحث العلمى بكل ما يحتاجه.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة، أنه «يجرى الآن الاستعداد والعمل على قدم وساق، للبدء فى التجارب الإكلينيكية السريرية للقاح كورونا المصرى، المحضّر من علماء المركز القومى للبحوث خلال أيام».

القومى للبحوث: جهزنا المتبرعين لبدء تجارب اللقاح.. والبروتوكول الموضوع سيحدد خلال ساعات

وأشار إلى أن المركز انتهى من جميع التجهيزات المتعلقة ببدء التجارب، من حيث قوائم المتبرعين، المقرر إجراء التجارب عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحاً أن أطباء المركز هم المنوطون بإجرائه. وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن «البروتوكول الموضوع لبدء التجارب، سيتم تحديده خلال ساعات للتنفيذ، بعد الانتهاء من موافقة هيئة الدواء»، مؤكداً أن المركز سلّم ملف اللقاح كاملاً للجهات المعنية لفحصه، والتأكد من سلامته، وأن التجارب المعملية أثبتت فعالية وإيجابية اللقاح، مشيراً إلى أن التجارب تخضع لأكثر من مرحلة، الأولى: الملاحظة لمدة 48 ساعة، لمعرفة الأعراض الجانبية إن وجدت، ثم بدء التجارب الفعلية على 200 مواطن لمدة 14 يوماً.

وتابع أن المركز انتهى من جميع الأوراق المتعلقة بملف اللقاح، مشيراً إلى أن التأخير حتى الآن فى بدء التجارب يرجع إلى انتظار الموافقة النهائية لهيئة الدواء المصرية، قائلاً: «الهيئة تسلمت التقرير، وعند وصول الرد سيتم البدء فوراً».

مصدر: ننتظر موافقة هيئة الدواء يوم الأحد

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية للقاح خلال الفترة ما بين 24 لـ30 أكتوبر الجارى كأقصى موعد، موضحاً أن المركز فى انتظار موافقة هيئة الدواء على إجراء التجارب بحد أقصى الأحد المقبل، ليتم بعدها إجراء التجارب السريرية خلال ساعات، منوهاً بأن الاسم العلمى للقاح المصرى «VOVIED VAAC1»، مشيراً إلى أن الاسم التجارى بعد نجاحه، سيرجع للشركة المصنّعة التى تبنته وبدأت فى إنتاج عبوات لبدء التجارب وتقدر بـ500 عبوة كمرحلة أولى، وأنها خصصت خط إنتاج كاملاً لبدء تجهيز اللقاح، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من التجارب الحيوانية لـ3 لقاحات أخرى معلن عنها، لافتاً إلى أن واحداً منها فى مراحل تجاربه الأخيرة.

أول أسبوع دراسة: إصابة و7 حالات اشتباه بـ"كورونا" فى 3 محافظات.. بينهم طلاب ومعلمات ومشرفات على رياض الأطفال

وشهد الأسبوع الأول من الدراسة ظهور عدة حالات اشتباه إصابة بالفيروس فى 3 محافظات، ففى «البحر الأحمر»، كشفت مديرية الصحة عن إصابة إحدى المعلمات بإحدى مدارس الثانوية العامة بنات فى رأس غارب بكورونا، إذ جاءت نتيجتها إيجابية، واشتبه فى معلمة أخرى بالمدرسة، وتم عزلهما صحياً لتلقى العلاج اللازم.

وأكد أحد المعلمين، فضل عدم ذكر اسمه، الاشتباه فى إصابة 4 طالبات فى المدرسة ذاتها، لظهور أعراض متشابهة مع الفيروس، وتغيبن عن المدرسة، وفضلن البقاء فى العزل المنزلى لمدة 14 يوماً، كإجراء احترازى، مشيراً إلى أن نسبة الغياب بين الطالبات، أمس، مرتفعة لخوفهن من العدوى. ورفض عدد من أولياء الأمور فى رأس غارب، ذهاب بناتهن للمدرسة، مطالبين بغلقها طبقاً لقرار وزارة التربية والتعليم، لمدة 14 يوماً فى حالة ظهور أكثر من حالة، مؤكدين أن صحة الطالبات فى المقام الأول.

وأكد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، عزل المدرّستين المصابة والمشتبه فى إصابتها بكورونا، مشيراً إلى أنّ المدرسة لم تُغلق حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعقيمها.

وفى أسيوط، تلقت مديرية الصحة، إخطاراً من مدير مدرسة «الأمل للصم وضعاف السمع»، بوجود حالة اشتباه إصابة بالفيروس بين مشرفات المدرسة. وانتقل فريق من الطب الوقائى إلى المدرسة، وتبين إصابة «ر.م.ث» مشرفة نشاط بالمدرسة، ونُقلت إلى المستشفى؛ لإجراء التحاليل اللازمة، وتلقى العلاج اللازم، فيما عُزل أفراد أسرتها منزلياً، وأُخذت العينات اللازمة؛ للتأكد من إصابتهم بالعدوى أم لا.

فيما شهدت مدرسة «الأقصى»، التابعة لمجمع مدارس دار حراء، أمس، حالة اشتباه بكورونا لمُدرسة مرحلة رياض الأطفال، وجرى استدعاء الطب الوقائى، ونقلت إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

وفى محافظة المنوفية، أُصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة «تلا»، بارتفاع فى درجة الحرارة، خلال وجودهم فى المدرسة، صباح أمس، وأكّدت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ الطلاب حُولوا جميعاً إلى مستشفى تلا المركزى، لاتخاذ اللازم معهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 38 درجة. وأكد الدكتور حافظ طعيمة، مدير الصحة المدرسية بمدينة «تلا»، أنَّه انتقل إلى المدرسة بعد معرفته بنبأ الاشتباه فى إصابة الطلاب، موضحاً أنهم عانوا فى أثناء وجودهم فى المدرسة من ارتفاع الحرارة، وأخطرت الصحة المدرسية.

وأضاف مدير الصحة المدرسية بمدينة «تلا»، أن الحالات مجرد حالات اشتباه حتى الآن لم تثبت إصابتها، ولا يزالون يخضعون للكشوفات والمتابعة بمستشفى تلا المركزى، مشدداً على أنَّه إن ثبت إصابة اثنين من الطلاب فى فصل واحد سيتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يوماً وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.

وأكّد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمدينة «تلا»، أنه تم استدعاء أولياء أمور الطلاب لإخطارهم بالاشتباه فى إصابة أبنائهم بالفيروس لأخذ احتياطاتهم، والاطمئنان على ذويهم.

وأشار المصدر إلى أنه تمت متابعة كل الطلاب، والاطمئنان على سلامتهم، نافياً شائعة اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة.