س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التجارب الإكلينيكية للقاحات كورونا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شهر يوليو الماضي، انتهاء علماء المركز القومي للبحوث التابع للوزارة، من تسجيل المركز لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار عبد الغفار إلى أن المركز انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجار تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة الشائعة عن التجارب الإكلينيكية على المتبرعين لتجربة اللقاحات:

بعد الكشف عن انتهاء تجارب الفئران من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحضير فاكسين لعلاج كورنا، أوضح الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب السابق بجامعة المنصورة عدد من الأسئلة الشائعة حول تحضير الفاكسين والتجارب الإكلينيكية على المتبرعين وكذلك تجارب الحيوانات

** ماهي مراحل تجارب الحيوانات لإنتاج الأمصال؟

- مراحل إجراء تجارب الحيوانات لإنتاج الفاكسينات المضادة للميكروبات والأوبئة، حيث يمر إنتاج الفاكسين بعدد من المراحل والاختبارات حتى يتم التأكد من فاعليته ونجاحه ومن ثم اعتماده من الجهات المختصة دوليا ومحليا.

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** ما هو الفيروس؟

- الفيروس ما هو إلا كائن يعتمد في تكاثره على الخلية الحية، وهو عبارة عن شريط من الحمض النووي، ويسمى DNA أو ناحية واحدة ويسمى RNA، وفيروس كورونا من النوع الأخير.

** وكيف يصيب الفيروس الإنسان؟

- يقوم الفيروس بالدخول إلى نواة الخلية الإنسانية للتكاثر، عن طريق مستقبلات تتواجد على جدار الخلايا وهي تختلف من نسيج لآخر، لأن مستقبلات الرئة غير مستقبلات المخ غير مستقبلات الكبد وهكذا، ثم يدخل الفيروس على الخلية ويسيطر عليها ويدمرها.

في المعامل المخصصة لإنتاج الأمصال يتم العمل على استخراج جزء من الفيروس بهدف إثارة الجهاز المناعي في الجسم دون إحداث التأثير الضار على الجسم.

** وكيف يتم تحضير الفاكسين؟

- يتم أخذ جزء من التركيب النووي البروتيني للفيروس، و يتم حقنه في كائن حي في المعمل "سواء كان فأر أو أرنب أو خلافه، بحيث يقوم بتحفيز الجهاز المناعي ويقوم بتكوين أجسام مضادة، تعمل على التعرف على الفيروس الحقيقي ومهاجمته وإبطال مفعوله.

** وما هي وظيفة الفاكسين؟

- يقوم الفاكسين بمساعدة جهاز المناعة عند الإنسان لإنتاج أجسام مضادة تبطل عمل الفيروس عند دخول الخلية، وتجارب العالم تتم حاليا بأخذ جزء من فيروس كورونا ويتم حقنها بجسم الإنسان لتكوين أجسام مضادة لمهاجمة الفيروس الحقيقي.

** وما هي مراحل تجارب الفاكسين؟

- تبدأ من التجارب على حيوانات التجارب، حيث يتم العمل على إجراء تجارب الحيوانات الأولية الصغيرة في الحجم والأنسجة، حتى يصل لآخر مراحله وهي الإجراء على حيوان "الشمابنزي" الأقرب لجسم وهيئة الإنسان، وتأتي المرحلة التالية بعد حيوانات التجارب وثبوت نجاحها، التجارب على المواطنين المتبرعين.

** وماهي أبرز الدول المتخصصة في إنتاج الفاكسينات؟

- إنجلترا والصين والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا، هي أكثر الدول التي تتعامل مع إنتاج الفاكسينات واستخدام المتبرعين لإنتاج الأمصال.

** كيف تتم التجارب على المتبرعين؟

- التجارب على البشر لا تختلف شيئا عن التجارب التي تتم على الحيوانات، وهي نفس المراحل، لكن في البشر تبدأ المرحلة الأولى باختبار اللقاح على العشرات، وتبدأ بعدد محدود (100 فرد) كمرحلة أولى، من خلال حقنهم بجزء بسيط من الفيروس، ومن ثم الانتظار لفترة 48 ساعة لمعرفة وجود أعراض أم لا، و بعد التاكد من عدم وجود أي أعراض للقاح، يتم البدء في متابعة المتبرع لمدة لا تقل عن 14 يوما لمعرفة هل تم تكوين أجسام مضادة للفيروس بأجسامهم من عدمه، وإذا ثبت تكوينهم لأجسام مضادة، يتم تجربته على عدد أكبر (وليكن 1000 فرد) كمرحلة ثانية مختلفين في الأعمار وأصحاء، ومن ثم يتم الانتظار لتكوين الأجسام المضادة، ويتم بعدها حقنهم بالفيروس، وإذا ثبت عدم إصابتهم فيتم الانتقال للمرحلة الثالثة، وليكن (عدة آلاف)، وتتم نفس الخطوات ولكن يتم العمل على معرفة كم عدد الجرعات التي سيحتاجها الجسم لمعرفة مدة عمل الفاكسين بالجسم والمدة الزمنية للأجسام المضادة على مهاجمة الفيروس، وهكذا تتم التجارب حتى التأكد من فاعليته على المرضى المختلفين بعدد من الدول، حتى يتم أخذ الموافقات النهائية من الجهات المعنية.

** ما هي الفئات العمرية للمتبرعين؟

- اختيار المتبرعين تم للفئات العمرية من 18 عاما وحتى 55 عاما، وصحته سليمة 100%، وليس مصابا بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن، وذلك حتى نستنتج التقارير بشأن فعالية اللقاح