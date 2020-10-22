أستاذ بـ"القومي للبحوث": طورنا لقاحا مصريا ضد كورونا

قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنهم بدأوا العمل على لقاح منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لأنهم توقعوا ألا يكون لمصر حصة في اللقاحات التي سيتم تطويرها في الخارج، كما حدث في أزمة انتشار فيروس "H 1 N 1"، أو ما يعرف بـ"إنفلونزا الخنازير"، لأن الدول الأوروبية، أعطت أولوية للدول الأوروبية والأمريكية، لافتا إلى أن اللقاح قد يخضع للتجارب السريرية الأسبوع المقبل.

وأضاف "أحمد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنهم عملوا على لقاح مصري، وانتهت مرحلة التجارب المعملية والتجارب على الحيوان، وهي مراحل "ما قبل السريرية"، ثم جهزوا له ملف، وهذا أخذ وقتا طويلا لأنه أول لقاح مصري من الألف إلى الياء، وينتظرون موافقة هيئة الدواء عليه لعمل تجارب على البشر، الأسبوع المقبل.

وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنهم أدرجوا اللقاح ضمن اللقاحات الموجودة في منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الفرق بين اللقاح المصري، ونظيره الصيني، أن الأخير في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي يوجد بها عدد من البشر أكبر من المرحلة الأولى من التجارب السريرية والتي سيبدأ فيها اللقاح المصري بعد موافقة هيئة الدواء عليه.

وأوضح، أن المرحلة الأولى ستكون على 100 متطوع، وهم جاهزون الآن ويخضعون للتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أن الوصول إلى المرحلة الثالثة قد تستغرق ثلاثة أشهر إذا توافر المتطوعين في كل مرحلة.

أما بالنسبة لتطوير كمامات قاتلة للفيروسات والميكروبات، وقابلة للغسل أكثر من 50 مرة، قال إن المركز القومي طور أنواعا مختلفة من كمامات الوجه، وهذه الكمامة مطابقة للمواصفات، وتُصنع من نوع من القماش المعالج لكي يقتل الفيروسات، وهي تمنع وجود الفيروس عليها، ويمكن غسلها عدة مرات.