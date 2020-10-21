طبيب جراحة صيني عن لقاح "كورونا فاك": يمكن تطويره مع تحور الفيروس

نتائج إيجابية جيدة أحدثها لقاح كورونا فاك الصيني، خلال تجاربه في البرازيل التي تعد أكثر بلدأن أمريكا الشمالية تضررا من كوفيد-19، وهو ما دفع السلطات في البرازيل لإعلان خطط لإدراج اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد ضمن برنامج التطعيم في البلاد.

وحصل لقاح "كورونافاك"، الذي طورّته شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية، على موافقة هيئة الرقابة الصحية في البرازيل، سيصبح أحد لقاحين في برنامج التحصين لديها، وقال حاكم ساو باولو، خواو دوريا، إن الحكومة وافقت على شراء 46 مليون عينة من لقاح "كورونافاك"، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم قد يبدأ في يناير 2021.

الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان قال إن اللقاح من تنفيذ شركة سينوفاك الصينية، والفريق البحثي المشارك فيها يتبع الأكاديمية الوطنية للبحوث الصينية، وهو نفس الفريق الذي شارك في تطوير لقاح السارس الذي ظهر في الصين قبل 17 عاما.

وأضاف الوعري لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية من التجارب على الفيروس أظهرت نتائج متميزة، وتعمل المرحلة الثالثة منه في عدد من الدول لانخفاض أعداد الإصابات في الصين، مشيرا إلى أن اللقاح أحدث نتائج إيجابية في البرازيل، والتي تسعي لاعتماده من منظمة الصحة العالمية بعد نتائجه الإيجابية.

وتابع أستاذ الفيروسات، أن اللقاح يعمل بخاصية "التعطيل"، إذ يعمل على تعطيل عمل الفيروس، موضحا أن يساعد أيضا في تعرف الجهاز المناعي على الفيروس ولا تحدث الإصابة، مؤكدا أن اللقاح يغطي كافة سلالات كورونا المختلفة.

وأهم ما يميز الفيروس أنه يمكن تطوير اللقاح في المستقبل في حال حدوث تطوير لجينات كورونا، كذلك ليس له أي أعراض جانبية سوي ارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين فقط، حسب حديثه.