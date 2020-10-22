تغيير بعض مقار اللجان العامة في انتخابات "النواب" بسوهاج

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 74 لسنة 2020، بتغيير بعض مقار اللجان العامة في محافظة سوهاج، المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، تغيير مقار اللجان العامة، حيث تم نقل الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، إلى اللجنة العامة بنادي الغزل الرياضي بحي غرب سوهاج، قسم أول سوهاج، بدلا من الاستاد الرياضي بمدينة ناصر.

والدائرة الخامسة، مقرها مركز جرجا، تقرر نقل اللجنة العامة إلى قاعة محكمة جرجا بشارع مصطفى كامل بمدينة جرجا، بدلا من مركز شباب جرجا.

والدائرة الثامنة، مقرها مركز دار السلام، تقرر نقل اللجنة العامة إلى قاعة مجلس مدينة دار السلام شارع أحمد رضوان بجوار المحكمة بمدينة دار السلام، بدلا من المعهد الإعدادى الثانوي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا