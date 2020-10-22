بالأسماء.. التشكيل النهائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 595 لسنة 2020، الخاص بإضافة اسم المستشار محمود محمد عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسبق وأن أصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 582 لسنة 2020، الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة، وتعيين بدلا منهم وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى، 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و2 نواب رئيس مجلس الدولة، و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، و2 نواب هيئة النيابة الإدارية، ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.

وأصبح التشكيل الجديد النهائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قرارات رئيس الجمهورية على النحو التالي:

رئيس الهيئة:

المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين- نائب رئيس محكمة النقض.

وعضوية كل من:

من محكمة النقض:

المستشار أحمد عبدالعظيم عبدالحميد مطر- نائب رئيس محكمة النقض.

من محاكم الاستئناف:

1- المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

2- المستشار محمد علي حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

من مجلس الدولة:

1- المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة.

2- المستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة.

من هيئة قضايا الدولة:

1- المستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

2- المستشار محمود محمد عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

من هيئة النيابة الإدارية:

1- المستشار محمد أبو ضيف باشا خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

2- المستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.