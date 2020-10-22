الشرطة الفرنسية تعثر على "ترسانة أسلحة" في سيارة

كشف فحص روتيني لحركة المرور في شرق فرنسا عن ترسانة خطيرة في صندوق سيارة، ممثلة في طائرة بدون طيار، وكتلتين من المتفجرات زنة كل منها 500 جرام، وجهاز إطلاق عن بعد، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون عقب ورود تهديد، وأن فريقًا لتفكيك المفرقعات موجود حاليًا في المحطة.

وقالت الشرطة إن "عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا".

وأضافت أنه "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من الركاب والعاملين فيها".

تشهد فرنسا موجة من العنف على خلفية ذبح مدرس على يد متطرف شيشاني، وأعلنت السلطات الفرنسية غلق مسجد بانتان قرب باريس، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد ما نشر إمام المسجد مقطع فيديو يندد بعرض المعلم الفرنسي رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد، وهو ما جاء ضمن إجراءات وصفتها السلطات بـ "سلسة عمليات ضدّ التيار الإسلامي المتطرّف"، وكان من ضمنها حل جماعة "الشيخ ياسين"، الذي يرأسها الداعية المغربي الأصل عبد الحكيم الصفريوي، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، وألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة، بعد ما قام بنشر فيديو على "يوتيوب" يصف فيه الأستاذ الذي قتل بأنه "مثير للشغب".

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي، بـ"تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف، قائلًا في كلمة مقتضبة في بوبيني شمال باريس بعد ترؤسه اجتماعًا أمنيًا مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي، إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات وجماعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".

بينما طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم الأحد الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيًا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرًا دينيًا متطرفًا.