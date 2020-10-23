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وزير الري: مفاوضات السد الإثيوبي متوقفة بطلب من السودان

الأيام المقبلة قد تشهد جديدا بعد رجوع السودان إلى الاتحاد الأفريقي

كتب:

شريف سليمان
12:14 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
وزير الري والموارد المائية

وزير الري والموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه جرى التأكيد على أهمية وجود وعي بأهمية المياه، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، مشيرًا إلى أن تفاعل وسائل والإعلام والسوشيال ميديا كان من أهداف المؤتمر.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "أعتقد أن هذا الهدف تحقق بدرجة كبيرة، والنقاش كان في كل الموضوعات التي تتعلق بالمياه مثل المياه الجوفية والمياه السطحية والأمطار والحماية من السيول والحوكمة والمياه المشتركة وأزمة سد النهضة وتأثير التغيرات المناخية على ارتفاع سطح البحر".

وتابع، أن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه شهدت تدريب الأفارقة ومجموعة من الدول الأفريقية، وتدريب المختصين في المحافظات الساحلية على التغيرات المناخية وعقد مسابقات للشباب ومسابقات للفلاحين.

وأردف: "أسبوع القاهرة للمياه أصبح براند دولي والعالم كله يحرص على المشاركة فيه، وظروف أزمة كورونا منعت مشاركة عدد كبير من الوزراء".

وحول ملامح مفاوضات السد الإثيوبي، أكد أن المفاوضات متوقفة بسبب وجود نقاط عدم اتفاق أعلى من نقاط الاتفاق، وبالتالي طلبت السودان وقفة حتى تعود إلى الاتحاد الأفريقي: "في الأيام المقبلة قد يكون هناك تغييرا بعد رجوع السودان إلى الرئيس الجنوب أفريقي".

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