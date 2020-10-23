تعرف على أبرز حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لـ "الجونة السينمائي"

تنشر "الوطن" أبرز حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقها، اليوم الجمعة، ولمدة 9 أيام متتالية.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة الحضور أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لمسرح حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن تقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.

وترصد "الوطن" بالصور كواليس التحضيرات والتجهيزات الخاصة ببناء المسرح وعدد الكراسي، وكذلك الإجراءات المتبعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال حفل الافتتاح، حيث يتسع المكان لحوالي 1400 كرسي مع شاشة عرض كبيرة.

وتستعد الإعلامية هيلدا خليفة، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والذي من المقرر أن ينطلق غدًا الجمعة من قاعة المؤتمرات بمدينة الجونة.

وهيلدا خليفة وهي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي، وخطفت الأنظار لأول مرة حينما قدمت برنامج المسابقات "ستار أكاديمي" منذ موسمه الأول عام 2003.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن ملصق دورته الرابعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.