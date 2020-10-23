مناظرة حامية بسبب كورونا.. بايدن يتهم ترامب بكره الأجانب والأخير يرد

أكد جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية، أنه يجب التأكد من اكتمال كل العمليات اللازمة من الأبحاث، قبل توزيع المصل المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف "بايدن"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، أن ترامب يقول إن الأزمة ستنتهي بحلول عيد الفصح، وأنهم الآن في فصل الشتاء بدون وجود خطة واضحة أو مستقبلية لحصول معظم الشعب الأمريكي على لقاح بحلول منتصف العام المقبل.

في المقابل رد ترامب قائلًا: "نحن نفتح دولتنا ونتعلم ونفهم الوباء أكثر وأن هذا لم نفعله في البداية عندما أغلقت الدولة ومنعت الصين من أن تأتي إلى هنا بعد ذلك أوروبا وكان ذلك في وقت مبكر، وبايدن قال إنني مناهض للأجانب وأمارس إرهاب الأجانب، ولكنه لم يتصرف بشكل سريع وكان خلفي بأشواط".

وتابع: "علينا أن نتذكر أن مواجهته عندما كان نائبا للرئيس ذلك الفيروس كان العديدون قد توفوا، وهو كان وباء غير فتاك ومع ذلك لم يستوعبه ولم يحتويه وهو شخص كما تعرفون وكما قال عنه أحد المسئولين إنه شخص كارثي، والآن يأتي ليقول لنا كيف نواجه وباء كورونا، إنه يقول أننا يجب ألا نغلق كما فعلنا وهو تخلف كثيرًا".

بينما قال "بايدن"، إن ترامب يعادي الأجانب ليس لأنه أغلق الحدود مع الصين ثم مع 40 دولة، ولكنه تأكد من وجود 44 شخصا في الصين والذهاب إلى ووهان لمعرفة مصدر هذا المرض.

وتذكر بايدن ما قاله ترامب في يناير إن الفيروس شفاف وإن الرئيس الصيني شفاف وأنه يدين له بالشكر، مشيرًا أنه تكلم عن قانون الدفاع للحصول على ما هو ضروري لحماية الناس.

وأكد بايدن أن ترامب لم يقم بأي خطة بعد ذلك وتكلم عن أن هذه الأزمة ستنتهي قريبا ولم يؤكد أي عالم هذا الكلام.

ورد ترامب قائلًأ: "أنا أقول إننا نتعلم وليس لدينا خياران وأن نغلق على أنفسنا في قبو كما يفعل جو بايدن وهو لديه القدرة على سجن نفسه في قبو ربما يجني أموال بأشياء معينة ويبقى في قبوه وأنا كرئيس لا يمكنني فعل ذلك وعليا أن أضع نفسي في غرفة جميلة في البيت الأبيض وأنتظر حتى يختفي الفيروس، كلا لن أفعل ذلك وفي كل اجتماع أقوم به وأنا ألتقي العديد من الأسر والعائلات من الجيش وفئات أخرى وأنا عليا أن التقيهم وأنه لا يمكن أن نلغي كل شئ ونقول هذا الفيروس خطير وأنا تعلمت الكثير في المستشفى وتعلمت الكثير من الأطباء والعلماء، و99.9% من الشباب والصغار يتعافون وهذه نسبة مهمة وأننا يمكن أن نتعافى وأننا لا يمكن أن نغلق الاقتصاد وعلينا فتح المدارس وإلا لن يكون لدينا أمة".