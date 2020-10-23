ترامب في المناظرة الأخيرة: أريد نظاما صحيا عظيما وليس نظام "أوباما كير"

انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن جو بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

وأدلى عدد قياسي من الشعب الأمريكي بلغ 42 مليونا بأصواتهم بالفعل، قبيل المناظرة التي تعقد في ناشفيل عاصمة ولاية تنيسي الأمريكية، مما يعني أن فرصة ترامب للتأثير على نتيجة السباق ربما تضيق.

وفي ملف الرعاية الصحية، قال ترامب إنه يريد نظاما صحيا عظيما للشعب الأمريكي وليس نظام "أوباما كير" الذي لا يناسبهم، في إشارة إلى برنامج الرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد بايدن أنه لن يلغي شركات التأمين الخاصة، و"سنتأكد من حماية من يعانون أمراضا مزمنة"، وقال إن الأمريكيين لديهم الحق في رعاية صحية ميسرة، مضيفا: "ترامب لم يقم بأي شيء يتعلق بهذا".

ومن جهة أخرى، قال بايدن إن "ترامب يتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، لكنني سأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

وتتكون المواجهة من 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، وبعدما أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية توفير زر "كتم صوت"، سيتمكن كل مرشح من الحديث لمدة دقيقتين من دون مقاطعة، وبعدها سيتم تشغيل ميكروفوني المرشحين للسماح بالحوار المتبادل بينهما.

وتدير كريستين ويلكر الصحفية في شبكة "إن بي سي نيوز" المناظرة، التي تتناول فيروس كورونا المستجد والعائلات الأمريكية والعرق في الولايات المتحدة، فضلا عن تغير المناخ والأمن القومي والقيادة.

وكان من المقرر أن يلتقي الرجلان في مناظرة ثانية الأسبوع الماضي، لكن ترامب رفض عندما اختارت لجنة المناظرات جعلها افتراضية نظرا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، مما أدى لإلغاء المناقشة.