المهاجرون والأقليات.. يشعل الخلاف بين ترامب وبايدن في المناظرة الأخيرة

انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن جو بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

وأدلى عدد قياسي من الشعب الأمريكي بلغ 42 مليونا بأصواتهم بالفعل، قبيل المناظرة التي تعقد في ناشفيل عاصمة ولاية تنيسي الأمريكية، مما يعني أن فرصة ترامب للتأثير على نتيجة السباق ربما تضيق.

ومن جانبه شن بايدن هجوما شديدا على ترامب، قائلا إن "هناك عنصرية ممنهجة في الولايات المتحدة" ضد الأقليات العرقية، مضيفا وهو يشير إلى ترامب: "هذا هو الرئيس الأول الذي يرفض الاندماج".

وقال بايدن إن إدارة ترامب فصلت المهاجرين عن أبنائهم و"ليس المهربون من فعلوا هذا"، في إشارة إلى سياسة الإدارة الأمريكية الحالية بشأن المهاجرين.

وفي المقابل، قال ترامب إن إدارة أوباما اتخذت سياسات خاطئة بالنسبة للهجرة.

ودافع الرئيس عن تعامل إدارته مع السود، قائلا: "لا أحد أفاد الأمريكيين من أصول أفريقية مثل ترامب، أوباما وبايدن لم يفعلا أي شيء. ربما رغبا في ذلك لكنهما لم يفعلا، بذلنا الكثير من الجهد في هذا الملف".

وقال ترامب إن الحدود الأمريكية أصبحن أكثر أمانا الآن، مشيرا إلى أن "عصابات تهريب المهاجرين تستخدم الأطفال ذريعة للعبور".

وتتكون المواجهة من 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، وبعدما أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية توفير زر "كتم صوت"، سيتمكن كل مرشح من الحديث لمدة دقيقتين من دون مقاطعة، وبعدها سيتم تشغيل ميكروفوني المرشحين للسماح بالحوار المتبادل بينهما.

وتدير كريستين ويلكر الصحفية في شبكة "إن بي سي نيوز" المناظرة، التي تتناول فيروس كورونا المستجد والعائلات الأمريكية والعرق في الولايات المتحدة، فضلا عن تغير المناخ والأمن القومي والقيادة.

وكان من المقرر أن يلتقي الرجلان في مناظرة ثانية الأسبوع الماضي، لكن ترامب رفض عندما اختارت لجنة المناظرات جعلها افتراضية نظرا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، مما أدى لإلغاء المناقشة.