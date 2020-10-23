صور.. صعود ميلانيا ترامب وجيل بايدن بالكمامة على منصة المناظرة الأخيرة

صعدت كل من ميلانيا وجيل زوجتا المرشحان للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، إلى منصة المناظرة الأخيرة بعد السؤال الأخير، حيث انطلقت قبل ساعة ونصف الساعة المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأتت المناظرة في وقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن جو بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

وأدلى عدد قياسي من الشعب الأمريكي بلغ 42 مليونا بأصواتهم بالفعل، قبيل المناظرة التي تعقد في ناشفيل عاصمة ولاية تنيسي الأمريكية، مما يعني أن فرصة ترامب للتأثير على نتيجة السباق ربما تضيق.

واصطدم المرشحان خلال 90 دقيقة محتدمة بشأن كل شيء؛ من الوضع الاقتصادي إلى التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

مع انطلاق المناظرة الأخيرة، دافع ترامب عن تعامل إدارته في أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إن أعداد الضحايا كان من الممكن أن تزيد كثيرا عما هي الآن، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع وسيوزعه الجيش.

وأضاف: "عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد، وسيكون لدينا أكثر من 100 مليون جرعة".

وقال ترامب إن إدارته ليس بمقدورها إغلاق البلاد مجددا بسبب كورونا، مضيفا: "علينا أن نعيد فتح مدارسنا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "ليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجددا، وبايدن كان ضد قراري إغلاق الحدود أمام الصينيين".

وأوضح ترامب: "الحكام الديمقراطيون للولايات أغلقوها وتسببوا في معاناة كبيرة للسكان".

بينما قال بايدن إن عدد وفيات كورونا تخطى الـ200 ألف، وإن "أي شخص مسؤول عن هذا الكم من الوفيات لا يجب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الأعداد ترتفع في الولايات المتحدة بمعدل أعلى من أوروبا.