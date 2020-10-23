سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-10-2020: أقل بيع في البنك الأهلي

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للقراء والمتابعين، متوسط سعر الريال السعودي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 23 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.