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أعلى شراء في عودة وHSBC.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-10-2020

كتب:

امنية سعيد
09:59 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc"، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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