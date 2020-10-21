أعلى شراء في بنك مصر.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-10-2020

مع بداية عودة الاعتمار في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثيرين عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، بهدف تحقيق أفضل صفقة سواء عند البيع أو الشراء.

وارتفع سعر الريال السعودي ليصل عند 4.19 جنيه، كأعلى سعر للشراء في عدد من البنوك، منها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.01 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عن إمكانية إجراء مناسك العمرة لمن هم من خارج المملكة العربية السعودية مما ساهم، في زيادة الطلب على العملة خلال الفترة الماضية، لكن حتى الآن فأن سعر الريال مستقر في جميع البنوك المصرية.