الأوقاف تفتتح 25 مسجدا في جمعة نبي الرحمة احتفالا بذكرى مولوده

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 25 مسجدًا، في 6 محافظات، ليصل إجمالي ما افتُتح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 409 مساجد، ضمن خطة الوزارة لافتتاح وعمارة بيوت الله فى المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة غدا، تحت عنوان: "نبي الرحمة في ذكرى مولده"، وشدد الوزارة على جميع الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

ويؤدي دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة في الخرطوم بدولة السودان الشقيقة، وستكون الخطبة عن "نبي الرحمة".

وقالت وزارة الأوقاف، إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:

أولا: مديرية أوقاف دمياط، وسيتم افتتاح 18 مسجدا بها هي:

1. أم الرضا الجديد – كفر البطيخ

2. الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ

3. الشيخ شطا - شطا

4. الشباب - كفر سعد البلد

5. البحر بالوسطاني – كفر سعد

6. الكبير - عزبة الصعيدي - الشعراء

7. الروضة - طريق المحور

8. قباء - الإسماعيلية - كفر سعد

9. البخاري - دمياط الجديدة كفر البطيخ

10. الروضة الشريفة - آخر ش المحجوب - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

11. اليسر - دمياط الجديدة كفر البطيخ

12. ابن القيم - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

13. البراق - دار مصر 2 - دمياط الجدية - كفر البطيخ

14. الإحسان - منطقة المستثمرين 28 - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

15. الرحمة المقابر - المنطقة الصناعية - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

16. البر - دمياط الجديدة - كفر البطيخ

17. التقوى - كفر العرب - فارسكور

18. نور الإسلام - السرو - الزرقا

ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. القشلاق البحري – الخارجة

20. الاستقامة - الخارجة

ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج

21. الكبير – بني هلال – المراغة

22. آل خبزة – سلامون - طما

رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح

23. الصحابة – براني

خامسًا: مديرية أوقاف بني سويف

24. الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا

سادسا: مديرية أوقاف الغربية

25. عزبة مناعة – قرية طرينة