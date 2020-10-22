وزير الأوقاف: كل ما يقوي الدولة الوطنية مقصد من مقاصد الأديان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان جزء من مقاصد الوطن، وهو ما دعانا لإضافة الانتماء للوطن إلى الكليات الشرعية الـ6 فى كتاب ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير.

وأضاف جمعة، خلال الصالون الثقافى الثانى لوزارة الأوقاف، والذي عقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "صناعة الوعى وبناء الذاكرة الوطنية"، أن "بناء مؤسسات الدولة جزء من تعزيز الانتماء ودور وطني وديني فكل ما يقوى الدولة الوطنية هو مقصد من مقاصد الأديان، ولكن لا نوظف ذلك فى الدعاية الانتخابية".

وتابع وزير الأوقاف: "من لا يقف إلى جانب القائد العادل فى أى مكان سواء دولة أو مدرسة أو مؤسسة يبتلي بالظالم"، قائلاً: "قاعدة إدارية تقول أن القوى يستعين بالأقوياء لينجح بهم والضعيف يبعد الأقوياء خوفا من أن تأخذ مكانه، فإذا كانت القيادة ضعيفة سيستعين بالضعفاء فيزيدونه ضعفا، لذلك نحتاج إلى الكفاءة والأمانة فى كل شئ وإذا وجدنا هذا الشخص فى أى مكان عمل يجب أن نقف إلى جانبه".

وكان وزير الأوقاف أطلق صالون الأوقاف الثقافي الأول بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي عمرو عبد الحميد والإعلامي نشأت الديني.

وقال الوزير، خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، وهو للتأكيد علي أمر هام أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية يمكننا العمل معا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، وقد استطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين مع هذه النخبة المحترمة والوطنية.

وأوضح جمعة، أن بعض المنتسبين للعمل الديني يظنون أن التدين أمر حصري على العاملين بالحقل الديني ويعانون من ضيق أفق ثقافي، ولكن الأمر غير ذلك، والتدين موجود بين الجميع ونحاول القضاء على ضيق الأفق هذا باللقاءات والندوات والدورات المختلفة.

وعن موضوع حلقة الصالون الثقافي الأول "الولاء والانتماء وحرب أكتوبر، قال وزير الأوقاف إن الوطن لا يتحمل مسئوليته جيل واحد، وعلى كل جيل تقديم التضحيات كما فعل جيل أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم لنحيا نحن في كرامة.

وتابع "نحتاج إلى روح نصر أكتوبر في معركة البناء والتنمية، وأبرز ما ميز جيل أكتوبر التفاف الشعب حول الرئيس والمؤسسات ونحن في تحدٍ أخطر مما كان، ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود".

وأكد الوزير أن حب الوطن قيمة إنسانية كما خاطب الرسول مكة "وأنك لأحب البلاد إلي"، وقال ما أحوجنا اليوم لروح أكتوبر ولتعزيز انتماؤنا لبلدنا والتفاف حول جيشنا وشرطتنا وبلدنا، مشيرًا إلى أن الانتماء ليس كلاما أو شعارات بل إن يخدم الإنسان وطنه بكل ما يستطيع من خلال مجاله.

وتساءل وزير الأوقاف، هل يمكن لأي إنسان أن يتطاول على وطنه إلا لو كان أجيرا ومستأجرا لهدم وطنه؟، لافتًا إلى أن من يريدون خراب مصر يلتقطون الرويبضة ليكون طوع بنانهم لأنه لا يتطاول على وطنه إلا خسيس عميل مأجور.