انطلاق اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية للمرحلة الثانية غدا

تُعقد اختبارات المرحلة الثانية للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، غدًا السبت الموافق 24 أكتوبر، كما تقرر أن تتم الاختبارات للطلاب الذين نجحوا في اختبارات المرحلة الأولى بالكلية الفنية العسكرية بمنطقة كوبري القبة بمحافظة القاهرة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في شهر يوليو الماضي، باب التقديم أمام الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية، وذلك من الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، على مستوى محافظات مصر، لأداء المرحلة الأولى من الاختبارات في مراكز التطوير التكنولوجي داخل المحافظات.

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة، بعدها بشهر واحد، وتحديدا في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن نحو 6652 طالبًا تقدموا وقتها من أجل أداء اختبارات المرحلة الأولى، فيما أدى امتحان القبول إلكترونيا نحو 3700 طالبٍ من إجمالي الطلاب الذين انطبقت عليهم شروط التقديم.

ووفقًا للإعلان الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فإنه ينبغي على الطلاب الذين نجحوا في اجتياز المرحلة الأولى من الاختبارات، من سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، التواجد صباح غدًا السبت بمقر الكلية الفنية العسكرية.

وأضاف الإعلان أنه يجب على الطلاب ساكني باقي المحافظات الأخرى، الإقامة بمبنى اتحاد الطلاب بمنطقة العجوزة بالجيزة، وذلك من مساء اليوم الجمعة، كما أكدوا على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

وأعدت امتحانات القبول بالمدرسة من مجموعة من الخبراء التربويين التابعين لوزارة التربية والتعليم وذلك بالتعاون مع المركزي القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وكان خبراء في التقييم هم من قاموا بتقييم الاختبار من أجل تحقيق المفاضلة العادلة بين جميع الطلاب، وحتى يكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية المقرر لها غدًا بالكلية الفنية العسكرية، وبعدها يتم تحديد الطلاب المقبولين بشكل نهائي.