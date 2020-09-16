كل ما تريد معرفته عن "الضبعة النووية": للبنين فقط والدراسة 5 سنوات

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عقد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بـالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في محافظة مطروح.

وكانت "الوزارة"، أعلنت فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية، لمدرسة الضبعة النووية، خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو الماضي.

وتقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالب، وأدى امتحان القبول الإلكتروني 3700 طالب فقط، ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي، وكذلك يوم 9 أغسطس.

وقالت الوزارة، إنه تم إعداد اختبارات القبول من خلال الخبراء التربويين بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة والعادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات، التي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.

وترصد " الوطن"، أهم المعلومات الخاصة بمدرسة الضبعة النووية وشروط التقديم ونظام الدراسة كما يلي:

- تقع المدرسة في مدينة الضبعة، بعد مدينة العلمين، في محافظة مطروح جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية- مطروح.

- "الضبعة" هي مدرسة ثانوية فنية تقبل البنين فقط.

- مُدة الدراسة بالمدرسة خمس سنوات.

- يحصل خريجو المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات، يتم خلالها إعداد وتخريج كوادر مؤهلة للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بمنطقة الضبعة.

- توفر المدرسة إقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.

- يتم قبول 75 طالبًا فقط سنويا، بينهم 30 طالبًا من أبناء محافظة مطروح، 45 من باقي محافظات الجمهورية.

- يمكن لخريج المدرسة استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وكذلك الكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بالمدرسة فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية "عربي أو لغات

أو أزهرية" لنفس عام التقديم.

- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وحاصلاً على مجموع القبول الذي تحدده الوزارة سنويا ، على ألا تقل درجات الطالب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 90% لكل مادة، على أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المحددة العلمية والطبية وكشف الهيئة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا يوضح آلية التقدم للقبول بالمدرسة والتي جاءت كالتالي

- إعلان فتح باب التقدم من خلال إتاحة رابط إلكتروني لملء طلب التقديم لمدة أسبوعين، ويتم طباعته، والتوقيع عليه من ولي الأمر، ثم يتم اعتماده من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وختمه بشعار الجمهورية.

- دفع مبلغ 50 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بغرض التقدم لاختبار القبول بمدرسة الضبعة النووية.

- تسليم الطلب والمستندات المطلوبة لإدارة التعليم الفني بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

- عقد اختبار إلكتروني للطلاب المستوفين للشروط بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

- ترتيب الطلاب تنازليًا وفقًا لنتائج الاختبار الإلكتروني، واختيار العدد المطلوب لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية في القاهرة.