المنشآت السياحية: بدء تلقي طلبات تراخيص المطاعم ديسمبر المقبل

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة ستبدأ في تلقي طلبات المطاعم السياحية، لتجديد الترخيص السنوي لها بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن إجراءات الحصول على الترخيص لا تأخذ وقتًا طويلا طالما أن المطعم لا توجد عليه أية مشاكل، لافتا إلى أن الغرفة تعطي المطعم كافة التعليمات الجديدة التي تصدرها وزارة السياحة والآثار عند الترخيص حتى يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية تبلغ نحو 1370 مطعمًا، جميعها سيتقدم بطلب لتجديد التراخيص حتى المطاعم المغلقة حاليًا، وعددها أكثر من 300، والتي لم تتقدم حتى الآن بطلبات لإعادة التشغيل والحصول على شهادة السلامة الصحية.

وأوضح "وهبة" أن المطاعم والمنشآت السياحية المغلقة حاليًا بدأت في التفكير جديا لتغيير النشاط حال عدم استجابة الحكومة لعودة بعض الأنشطة التي تعمل بها، خاصة أن خسائرها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن باتت كبيرة، لافتًا إلى أن أغلب تلك المنشآت مسارح منوعات وملاهي ليلية وقاعات أفراح.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن المطاعم والكافيتريات السياحية العاملة حاليا وعددها أكثر من 1050 مطعمًا، تتعرض لخسائر كبيرة، نظرًا لزيادة أسعار التشغيل مقارنة بالإيرادات، وتابع: "ندفع رواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياه والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت والتكييف والتأمينات والضرائب، رغم أن إيرادتنا ضعيفة للغاية".

واستطرد، أنه حال استمرارالقرار الحالي بمنع استقبال المطاعم للزبائن لأكثر من 50% من سعتها الاستيعابية، إضافة إلى منع الشيشة ومسارح المنوعات، فإن تلك المنشآت قد تلجأ لغلق أبوابها من جديد.

ومن جهتها رفضت اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إجراء أي تغييرات على القرارات التى تم استصدارها مؤخرًا، تحسبًا لوصول الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى مصر.